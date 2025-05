Dicht, vielfältig, städtisch: Die Wohnsiedlung ist ein Gegenentwurf zum umliegenden Wohnquartier. Fotos: Beat Bühler

Mittelmeer und Alpenblick Das Büro Raumfindung hat in Rapperswil-Jona 24 Eigentumswohnungen zu einem Wohnlabyrinth verdichtet. Die Überbauung balanciert Dichte und Weite, Privatsphäre und Gemeinschaft aus. 03.05.2025 08:00

Was lässt sich mit Bauland unweit des Zentrums von Rapperswil-Jona mit Sicht auf Zürichsee und Alpen anstellen? Ein Spaziergang vom Bahnhof Kempraten zum Obstgartenweg liefert die gängigen Antworten: von Hecken umstandene Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhaus-Klötze mit riesigen Terrassen, brave Reihenhauszeilen. Die Wiese am Obstgartenweg wäre mit 6200 Quadratmetern wohl gross genug gewesen für ein Dutzend solcher Wohneinheiten. Doch ihr Eigentümer hat sich für den ambitionierteren Weg via Studienauftrag und Sonderbauvorschriften entschieden. Das Resultat: 24 Eigentumswohnungen mit 2½ bis 6½ Zimmern. ###Media_2### Ein asphaltierter Fussweg führt vom Obstgartenweg in die Tiefe der Wohnüberbauung, die Autos verschwinden im Untergrund. Die Abfolge der öffentlichen Aussenräume quer durch die Parzelle ist dicht, abwechslungsreich und zuweilen labyrinthisch. Gartenmauern aus gestocktem Beton fassen Wege, die mal in ein Plätzchen mit Brunnen, mal in eins mit Schachspiel münden. In Nischen wachsen Bäume und Büsche, hinter den Mauern schaut privates Grün hervor. Lücken in den Gartenmauern eröffnen Einblicke in die halbprivaten Höfe. Sie erschliessen die Wohnungen und bieten Platz für Velos, Kinderwagen und gemeinschaftlichen Aufenthalt. ‹Patios› nennt das Architekturbüro Raumfindung die Höfe. Der sprachliche Bezug zum Mittelmeerraum ist kein Zufall. Unter den Referenzen für die Überbauung findet sich Baukunst aus Marrakesch, Venedig und Babylon. ###Media_4### Das sieht man den Häusern auch an: Die zwei- bis dreigeschossigen Kuben sind im Grundriss gestaffelt, türmen sich mal skulptural auf und senken sich mal freundlich ab. In den grün, rot und ockerfarben verputzten Fassaden sitzen französische Fenster mit Klappläden. Das hochwertige Fassadenbild hält dem Klopftest stand: Die Aussenwände hinter dem Putz bestehen aus Einsteinmauerwerk. Dichte und Weite, L...