Das vormals flache Pfarreizentrum hat eine kupfer-verkleidete Krone erhalten. Fotos: Franz Rindlisbacher

Mehr Raum Das Architekturbüro Lussi + Partner hat das Pfarreizentrum Gerliswil in Emmenbrücke umgebaut. Die neue Gebäudekomposition bietet viel Raum für eine lebhafte Nutzung und zeigt dies nach aussen. 27.07.2024 08:00

Der Duft von frischem Holz durchzieht die Räume des sanierten und aufgestockten Pfarreizentrums Gerliswil. Verströmt wird er von den kostengünstigen und rohbelassenen Akustikpaneelen aus gebundener Holzwolle. Als sorgfältig gestaltete Deckenschicht verbinden sie Bestand und Erweiterung. In den Jugendräumen im Untergeschoss, den Büro-, Seelsorge- und Seminarräumen darüber und im Festsaal zuoberst ist sie schlicht von Wand zu Wand gespannt. Im zentralen Erschliessungsraum hingegen betont die mit Sichtholz eingerahmte Kontur der Akustikdecke die komplexe Raumgeometrie aus Treppenkörper und Durchbrüchen. Dieser Raum ist als innere, tagsüber öffentlich zugängliche Promenade konzipiert. Sie verbindet die beiden Zugänge im untersten und obersten Geschoss des in den steilen Hang gebauten Hauses. ###Media_2### ###Media_3### Das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1977 vom Architekturbüro K. Müller umfasst drei Geschosse. Vormals orangefarben gestrichen und neu in Sichtbeton, bildet es den Sockel für eine zweigeschossige, kupferverkleidete Holzkonstruktion. Ziel der räumlichen Erweiterung war es, der Nachfrage nach öffentlichen Räumen in der Gemeinde nachzukommen. Und so möchte das Pfarreizentrum seine Türen nicht nur für seine circa 14'000 Mitglieder, sondern auch für die breite Bevölkerung öffnen. Die Seminarräume, der Begegnungsraum und die Säle sind für jedermann mietbar. Das Gebäude mit der kupfernen Krone stärkt die Bedeutung der Institution als gesellschaftliches Zentrum der Gemeinde und stellt eine materielle Verbindung zum Turmdach der benachbarten Pfarrkirche von 1915 her. Die öffentliche Durchwegung im Innern hebt die Bedeutung des Pfarreizentrums, und der neue, obere Zugang setzt es in eine erlebbare Beziehung zur Kirche. ###Media_4### ###Media_5### Die neue Gebäudekomposition bietet viel Raum für eine lebhafte Nutzung im Alltag und zeigt dies mit ihre...