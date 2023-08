Die Schweizer Wohntage finden vom 3. bis 7. November 2023 in Biel statt. Die Tagung will nichts weniger als «Den Wohnungsmarkt verstehen, seine Lücken schliessen», wie der Titel der Veranstaltung verheisst.

Die Schweizer Wohntage 2023 finden vom 3. bis 7. November 2023 in Biel statt. Thema ist «Den Wohnungsmarkt verstehen, seine Lücken schliessen». Fachleute aus der Wissenschaft und dem Wohnungswesen diskutieren Analysen zu Nachfrage und Angebot auf dem Wohnungsmarkt und über die Frage, warum diese für die Wohnpolitik von Gemeinden wichtig sind. Die Tagung bietet Raum, Lösungs­wege zu diskutieren, wie auf Wohnraummangel umsichtig reagiert werden kann, so die Pressemeldung. Die Veranstaltungsformate sind vielseitig: Am Abend des 3. November wird etwa im Filmpodium Biel der französische Film «Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste» von Alexandra Leclère aus dem Jahr 2015 vorgeführt. Am 4. November findet eine öffentliche Führung im Neuen Museum Biel durch die Ausstellung «Garten Eden und Zukunftsstadt» statt oder am 6. November die Paneldiskussion «Mehr bezahlbarer Wohnraum dank/trotz Verdichtung?».