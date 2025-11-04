Lesen mit tiun
Fotos: Urs Walder
Mit freundlicher Unterstützung von Electrolux

Max Dudler: Architekt, Berlin-Schweizer, überzeugter Europäer

Der Architekt Max Dudler kommt aus der Ostschweiz. Er führt Büros in Berlin, Frankfurt, München und Zürich. Im Podcast spricht er über das Berlin der Nachwendezeit und warum er gerne mit Stein baut.

Jonathan Jäggi,Axel Simon,Anna Raymann   04.11.2025 09:00


Max Dudler ist einer der bekanntesten Architekten Europas, bekannt für seine steinernen, präzis gebauten Häuser. Im Podcast blickt er zurück auf das Berlin der Nachwendezeit, wo er sich der ideologischen Debatte über die «richtige» europäische Stadt entzog und eigene Wege ging.

Er erzählt von seiner Herkunft aus einer Steinmetzfamilie, seiner Arbeit bei Oswald Mathias Ungers und von seiner Liebe zum Stein, für ihn ein nachhaltiges, weil dauerhaftes Material. 

Dudler spricht auch über Verantwortung. Nachhaltigkeit beginnt für ihn beim Städtebau. Und er erzählt, wie seine Büros künftig ohne ihn weiterarbeiten sollen. 

«Hochparterre – Architektur, Design, Planung» ist der Podcast von Hochparterre. Wir publizieren Audiobeiträge zu den Themen Architektur, Design und Planung, sprechen mit Menschen, die uns inspirieren, und suchen Antworten auf die brennendsten Fragen.

www.hochparterre.ch/podcast

Jonathan Jäggi
Jonathan Jäggijaeggi@hochparterre.ch
Axel Simon
Axel Simonsimon@hochparterre.ch
Anna Raymann
Anna Raymannraymann@hochparterre.ch
