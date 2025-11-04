Fotos: Urs Walder

Der Architekt Max Dudler kommt aus der Ostschweiz. Er führt Büros in Berlin, Frankfurt, München und Zürich. Im Podcast spricht er über das Berlin der Nachwendezeit und warum er gerne mit Stein baut.



Max Dudler ist einer der bekanntesten Architekten Europas, bekannt für seine steinernen, präzis gebauten Häuser. Im Podcast blickt er zurück auf das Berlin der Nachwendezeit, wo er sich der ideologischen Debatte über die «richtige» europäische Stadt entzog und eigene Wege ging.



Er erzählt von seiner Herkunft aus einer Steinmetzfamilie, seiner Arbeit bei Oswald Mathias Ungers und von seiner Liebe zum Stein, für ihn ein nachhaltiges, weil dauerhaftes Material.

Dudler spricht auch über Verantwortung. Nachhaltigkeit beginnt für ihn beim Städtebau. Und er erzählt, wie seine Büros künftig ohne ihn weiterarbeiten sollen.

