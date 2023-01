Blick in die erste kuratierte Materialsammlung der FHNW. Fotos: Julian Salinas

Materialarchiv: FHNW wird elftes Mitglied Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW wird elftes Materialarchiv-Mitglied. Die Schwerpunkte der Schule sind nachhaltige Baustoffe sowie neue Verfahren mit Materialien. 30.01.2023 10:50

Das bisher aus zehn Bildungs- und Kultureinrichtungen bestehende Netzwerk Material-Archiv begrüsst neu die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik der Fachhochschule Nordwestschweiz als elftes Mitglied. Damit wächst der Verein nicht nur um eine Materialsammlung und Fachpersonen an, sondern auch um Perspektiven und Netzwerke, die sich auf die Inhalte und Projekte von Material-Archiv auswirken werden. Die Schwerpunkte des Neumitglieds im Verbund werden nachhaltige Baustoffe sowie neue Verfahren in diesem Zusammenhang bilden. Mit der Unterstützung des Vereins Material-Archiv haben das Institut Architektur, das Institut Nachhaltigkeit und Energie am Bau sowie die Campusbibliothek Muttenz gemeinsam in den vergangenen Monaten eine erste kuratierte Materialsammlung aufgebaut, die bereits in der Lehre der FHNW verankert ist und auch von Externen werktags zwischen 8 und 19 Uhr genutzt werden kann....