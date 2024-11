Valerio Olgiati als Markenbotschafter des Betons KLARK.

Markenbotschafter Olgiati, die zweite Er hat es wieder getan! Valerio Olgiati, Bündner Architekt von Rang, tritt in einem Werbevideo auf. Statt für edle Küchengeräte wirbt er diesmal für CO2-neutralen Beton. 18.11.2024 16:34

Als wir uns das letzte Mal über Valerio Olgiati als Markenbotschafter lustig machten, hagelte es launige Kritik. Bündner Fans des Architekten nannten uns «Kleingeister» und «vegane Würstchen», aber das war der Spass wert. Immerhin schrieb ein wohlgesinnter Kommentator: «Beton kann sein, muss aber nicht.» Nun hatte der Architekt aus Flims wieder einen werbefilmischen Auftritt, dessen Stil dem des ersten verblüffend ähnelt: starke Hell-Dunkel-Kontraste, Kamerafahrten, schräge Bildausschnitte und im Zentrum der schwarz gekleidete Architekt, gern auch im Close-up. Diesmal wirbt er aber nicht für Küchengeräte, sondern für – CO2-neutralen Beton! Ist Valerio Olgiati zum veganen Würstchen mutiert? ###Media_2### Nein! Dass für ihn sein Lieblingsmaterial nicht nur sein kann, sondern muss, macht er in seinem ersten Satz klar: «Die Welt wird nicht auf Beton verzichten können», sagt er, und meint mit der Welt natürlich sich selbst. Mit KLARK Beton liessen sich sehr schöne Sichtbeton-Projekte realisieren, schwärmt er. Rote Linien und Ziffern werden durch den Betonraum (Olgiatis Plantahof-Hörsaal) auf sein Gesicht projiziert. Einem Magier ähnlich erklärt er das Prinzip und die Herstellung des Betons mit Pflanzenkohle aus dem Pyrolyse-Ofen, als läge ihm nichts mehr am Herzen als Netto-Null. Als Verfechter nachhaltiger Bauweisen suche Olgiati nach Lösungen, die der Klimakrise entgegenwirken und den ökologischen Fussabdruck im Bauwesen reduzieren, wird der Architekt auf der Webseite von KLARK vorgestellt. Nun, immerhin ist ein Dutzend Jahre vergangen, seitdem er uns im Buch «Architekturdialoge» mit einem Porträtfoto den symbolischen Stinkefinger zeigte: Er stand an einer Tankstelle und füllte seinen weissen Ferrari. ###Media_3### «Statt CO₂-Zertifikate für Projekte in anderen Teilen der Welt zu kaufen, kann ich das bei der Zementherstellung entstandene CO2 lok...