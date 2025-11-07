Der SIA betrachtet sich als Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeberverband. Bei der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen beruft er sich auf Information, Sensibilisierung und die Selbstregulierung des Marktes.

Architektur Basel (Lukas Gruntz, Christina Leibundgut) 07.11.2025 08:00

Read this article in English. Im Jahr 2023 führte Architektur Basel, das Kollektiv praktizierender Architekturschaffender, eine Umfrage zu den Arbeitsbedingungen in der Architektur durch, die Hochparterre publizierte (siehe ‹Normalität oder Skandal?›). Seither engagiert sich die Vereinigung für einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) im Kanton Basel-Stadt. Immer wieder stellen sie fest: Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) spielt eine wichtige Rolle. In seinen Ordnungen definiert er unter anderem den Rahmen für Honorare und Konkurrenzverfahren. Wie also beurteilt der SIA die Situation von Arbeitnehmenden? Was tut der Berufsverband für faire Arbeitsbedingungen? Diese Fragen richten Lukas Gruntz und Christina Leibundgut von Architektur Basel an SIA-Präsidentin Susanne Zenker und an Laurindo Lietha, Verantwortlicher Beschaffungswesen und tätig in den Berufsgruppen Architektur, Ingenieurbau und Internationales. Die Arbeitsbedingungen von Architekturschaffenden stehen angesichts der Verantwortung und Komplexität des Berufs in der Kritik. Die Löhne sind tief und stagnieren. Zudem ist die Belastung hoch: Unsere Umfrage 2023 ergab ein durchschnittliches Stresslevel von 7 bei einer Obergrenze von 10. Was ist Ihre Erklärung? Susanne Zenker: Diese Problematik betrifft die meisten Fachleute in der Planung. Die Ursache liegt in den Rahmenbedingungen unserer Branche. Die Honorare für Planungsleistungen sind seit Jahren unter Druck, insbesondere aufgrund der hohen Preisgewichtung und der gleichzeitig tiefen Angebote bei Ausschreibungen. Zudem steigen die regulatorischen und technischen Anforderungen an Planende. Diese Diskrepanz zwischen stagnierenden Honoraren und zunehmender Verantwortung wirkt sich auf die Löhne und das Stresslevel in den Büros aus. Das beobachten wir auch. Welche Massnahmen ergreift der SIA, um die Bedingungen für Arbeitnehmende zu verbesser...