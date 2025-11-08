Lesen mit tiun
Der Flyer für die kommende Veranstaltung. (Bild: Stadtlabor Baden)

Letztes Aufbäumen für das KSB

Der Abriss des alten Badener Kantonsspitals ist so gut wie besiegelt. Dennoch laden die Abrissgegner am 20. November zu einer weiteren Diskussion über das Grossbauwerk und präsentieren neue Zukunftsvisionen.

Deborah Fehlmann   08.11.2025 14:00

Das neue Kantonsspital Baden (KSB) ist seit letztem Frühling in Betrieb. Noch immer ungewiss ist die Zukunft des alten Hauptgebäudes aus dem Jahr 1978 gleich neben dem Neubau. Zwar schien das Schicksal des zeittypischen Bauwerks mit grossflächigem Sockel und Bettenturm Ende Juni besiegelt: Nach monatelangem Abwägen und trotz des Widerstands lokaler Gruppierungen erteilte der Stadtrat von Baden die Abbruchbewilligung. Eine Beschwerde des Aargauer Heimatschutzes verschaffte dem alten KSB, bei dem es sich um einen «wirtschafts- und baugeschichtlichen Zeitzeugen» handle, jedoch eine Schonfrist.

Diese nutzen die Abbruchgegnerinnen, um die baukulturelle Bedeutung und eine mögliche Zukunft des alten KSB erneut zur Diskussion zu stellen. Den Auftakt macht eine Diskussionsveranstaltung am 20. November in Baden. Am Veranstaltungsabend und an den drei Folgetagen zeigen das Stadtlabor Baden und die Hochschule Luzern zudem eine Ausstellung mit aktuellen Diplomarbeiten, die sich mit möglichen Zukunftsszenarien für das KSB befassen.

 

Sämtliche Infos finden sich auf der Website des Stadtlabor Baden.

Kantonsspital Baden: Abbruch oder Aufbruch?
Abendveranstaltung & Ausstellungseröffnung
Donnerstag, 20. November 2025, 18:30 Uhr
Gartensaal BBB, Wiesenstrasse 32, Baden
Anschliessend Barbetrieb

Öffnungszeiten Ausstellung
Freitag, 21. November, 16 bis 20 Uhr
Samstag, 22. November, 10 bis 17 Uhr
Sonntag, 23. November, 10 bis 15 Uhr

Hochparterre unterstützt die Veranstaltung im Rahmen einer Medienpartnerschaft.

Deborah Fehlmann
Deborah Fehlmannfehlmann@hochparterre.ch
