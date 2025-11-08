Der Flyer für die kommende Veranstaltung. (Bild: Stadtlabor Baden)

Der Abriss des alten Badener Kantonsspitals ist so gut wie besiegelt. Dennoch laden die Abrissgegner am 20. November zu einer weiteren Diskussion über das Grossbauwerk und präsentieren neue Zukunftsvisionen.

Das neue Kantonsspital Baden (KSB) ist seit letztem Frühling in Betrieb. Noch immer ungewiss ist die Zukunft des alten Hauptgebäudes aus dem Jahr 1978 gleich neben dem Neubau. Zwar schien das Schicksal des zeittypischen Bauwerks mit grossflächigem Sockel und Bettenturm Ende Juni besiegelt: Nach monatelangem Abwägen und trotz des Widerstands lokaler Gruppierungen erteilte der Stadtrat von Baden die Abbruchbewilligung. Eine Beschwerde des Aargauer Heimatschutzes verschaffte dem alten KSB, bei dem es sich um einen «wirtschafts- und baugeschichtlichen Zeitzeugen» handle, jedoch eine Schonfrist.

Diese nutzen die Abbruchgegnerinnen, um die baukulturelle Bedeutung und eine mögliche Zukunft des alten KSB erneut zur Diskussion zu stellen. Den Auftakt macht eine Diskussionsveranstaltung am 20. November in Baden. Am Veranstaltungsabend und an den drei Folgetagen zeigen das Stadtlabor Baden und die Hochschule Luzern zudem eine Ausstellung mit aktuellen Diplomarbeiten, die sich mit möglichen Zukunftsszenarien für das KSB befassen.

Sämtliche Infos finden sich auf der Website des Stadtlabor Baden.