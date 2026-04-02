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Mit Hochparterres Umfrage ist die Basis für einen strukturierten Diskurs über die Arbeitsbedingungen in der Architektur gelegt. Am Labour Day Brunch in Basel wollen wir diesen führen. Jetzt anmelden!

Seit Herbst 2025 und bis Sommer 2026 publiziert Hochparterre eine Reihe von Beiträgen zum Thema Architektur und Arbeitsbedinungen. Begleitend fand im Herbst 2025 eine grosse Online-Umfrage statt, die sich an Büroinhaber*innen und an Arbeitnehmende in der Schweiz und im deutschsprachigen Ausland richtete und an der fast 2000 Personen teilnahmen. Die Umfrageresultate wurden im Aprilheft 2026 von Hochparterre publiziert. Damit ist die Basis für einen strukturierten Diskurs über die Arbeitsbedinungen in der Architektur gelegt. Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und wie lassen sich nötige Verbesserungen anstossen?

Am Labour Day Brunch am 1. Mai wollen wir Antworten finden. Auf einen kurzen Input folgen ausgiebige Workshops zu drei drängenden Themen – Vergütung und Mindeststandards, Frauen im Architekturberuf und Selbstbild & Führungskultur. Haben Sie auch Lust, gemeinsam Verbesserungen anzustossen?

Wann: Freitag, 1. Mai, 10 bis 14 Uhr / Eintreffen ab 9.30 Uhr

Wo: Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30, Basel / "Salon" im 1. Obergeschoss

Moderation und Beiträge: Hochparterre, Architektur Basel, (non-) swiss Architects

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Gästezahl ist aus Platzgründen auf 50 Personen beschränkt, die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

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Die Veranstaltung wird unterstützt von der PTV Pensionskasse – herzlichen Dank!