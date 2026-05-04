Neu bauen, umbauen, sanieren: Die Gesamtinstandsetzung des Museums Villa Langmatt in Baden forderte das Planungsteam um Ernst Niklaus Fausch Partner auf allen Ebenen. Die Museumsrettung in drei Kapiteln.

Die auffälligste Neuerung empfängt die Besucher*innen gleich beim Eintritt in den Garten. Am Ende der Eingangsallee, wo seit den 1970er-Jahren ein schlichtes Verwalterhaus das Gegenüber zur historischen Villa Langmatt bildete, steht nun ein langrechteckiger Pavillon aus Metall und Glas. Spinnenbeindünne Stahlstützen tragen ein zur Villa hin weit auskragendes und mit hellen Solarpaneelen belegtes Flachdach. In dessen hochglanzpolierter Untersicht spiegeln sich Bäume und der gepflästerte Vorplatz, der schnittige Dachrand blitzt im Sonnenlicht. Der Pavillon von Ernst Niklaus Fausch Partner bildet den formal wohl grösstmöglichen Kontrast zur denkmalgeschützten Villa mit Erkern, Sichtfachwerken, Dachgauben und Türmchen. Das ist mutig – und Jenny und Sidney Brown hätten vermutlich ihre helle Freude daran gehabt. ###Media_2### Das Ehepaar hatte die Villa Langmatt 1899 beim Badener Architekten Karl Moser in Auftrag gegeben. Jenny Brown war die Tochter des Winterthurer Industriellen Johann Heinrich Sulzer, Sidney Brown arbeitete als technischer Direktor beim Badener Industrieunternehmen Brown, Boveri & Cie. ( heute ABB ), das sein Bruder Charles 1891 mitgegründet hatte. So verfügte die Villa von Anfang an über moderne Haustechnik wie Zentralheizung und Toilettenspülungen. Zu den Gadgets der Browns gehörten auch ein Zentralstaubsauger, Handtuchwärmer und eine mit Quarzsand isolierte Badewanne. Die Annahme, dass sich die Browns auch für Photovoltaikdächer hätten begeistern können, ist also nicht weit hergeholt. Doch sie sollten das Zeitalter der erneuerbaren Energien nicht mehr erleben. Er verstarb 1941, sie 1968, kurz vor ihrem 98. Geburtstag und damit nur zwei beziehungsweise vier Jahre vor ihren Söhnen Sidney Hamlet und Harry. Weder die beiden noch der dritte Sohn, John, hatten Kinder. Also vermachte Letzterer 1987 den gesamten Familienbesitz der St...