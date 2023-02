Das Architekturbüro Sujets Objets hat Haus H aufgestockt. Fotos: Sven Högger

Krone aus Glas Das junge Genfer Büro Sujets Objets hat ein Fabrikgebäude auf dem Campus der ‹Haute école d’art et de design› um ein gläsernes Geschoss aufgestockt. 15.02.2023 14:00

Im vergangenen Jahr eröffnete die Haute école d’art et de design (HEAD) in Genf ihren neuen Campus. Auf dem ehemaligen Industriegebiet Les Charmilles hat die Schule Nutzungsbereiche zusammengeführt, die vorher über die Stadt verteilt waren. Doch Neubauten sucht man vergeblich. Die Hochschule hat für den Unterricht alle Altbauten umgenutzt, die vielfältige Geschichten der Industriearchitektur in der Schweiz erzählen. ###Media_2### ###Media_3### Die Administration und die Bibliothek hat die HEAD in einem Bürobau untergebracht, den der Architekt Georges Addor 1956 für den Nähmaschinenhersteller Tavaro errichtete. Ein Gebäude, das der Architekt Jean Erb 1938 für einen Automobilhersteller plante, hat die Hochschule umgenutzt und aufgestockt. Ebenfalls von Erb stammt das rote Fabrikgebäude, in dem ab 1944 die Tavaro-Nähmaschinen hergestellt wurden. Später wurde es als Kulturzentrum genutzt, bevor 2017 die Hochschule einzog. Als letzten Akt dieser Transformation hat das junge Genfer Büro Sujets Objets das Haus um ein gläsernes Geschoss aufgestockt – und im Administrationsgebäude eine Ausstellung zum Campus eingerichtet. Die Aufstockung führt die Industriearchitektur weiter. Die filigran gerahmte Glasfassade erinnert an die Fensterflächen des Bestandes, der 2006 renoviert wurde und den die Architekten kaum angerührt haben. Einzig für die Erdbebensicherheit mussten sie einige Betonwände durch Glasfaserstreifen verstärken. Zudem haben sie im Keller ein paar Wände herausgebrochen und die Türen im Dachgeschoss wiederverwendet. ###Media_4### ###Media_5### Die Aufstockung bricht die rigide Struktur des Bestandes auf: Das Dachgeschoss ist als offener Raum konzipiert, den die Entwurfsstudios der Hochschule flexibel bespielen können. Rote Stahlträger überspannen den Raum, keine Stütze steht im Weg. Den Aufstieg ins Dachgeschoss inszenieren die Architektinnen mit ei...