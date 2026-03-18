Ausser den Grundmauern und der Giebelfassade ist beim Westflügel in Wettingen fast alles neu. Fotos: Urs Siegenthaler

Kritisch rekonstruiert Waeber Dickenmann Steinegger Partner haben auf den Grundmauern des vor 140 Jahren abgebrochenen Westflügels des Klosters Wettingen ein neues Bauwerk erstellt. 18.03.2026 14:00

In einer Limmatschlaufe liegt das Kloster Wettingen. Im 13. Jahrhundert von Zisterziensern gegründet, dient das hochgeschützte Ensemble seit zwei Generationen einer Kantonsschule als Heimat. Seine Erweiterung forderte die Denkmalpflege heraus: Darf auf den Grundmauern des vor 140 Jahren abgebrochenen Westflügels ein neues Bauwerk entstehen oder ist die Leerstelle selbst auch ein Denkmal? Der Kanton Aargau entschied sich fürs Bauen und organisierte ein Planerwahlverfahren. Vorgegeben war die Mantellinie des Gebäudes sowie seine Materialien und Öffnungen – also aussen fast alles. ###Media_2### ###Media_3### Die unterschiedlichen Gesichter des Neubaus zeigen: Auch ein strenger Rahmen bietet einem Planungsteam Spielraum. Selbstbewusst und im Dialog mit der kantonalen Denkmalpflege ging es ans Werk. Das Dach des Südflügels kreuzt den Neubau und endet in einem Giebel über dem Eingang. Moderne Flachziegel decken das vorgeschriebene Satteldach, Sichtbeton formt die geforderte Lochfassade. Deren Fensterschlitze sind dort schmal, wo ein Gang dahinterliegt, und breit, wo ein Klassenzimmer Licht braucht. Die Fenster der anderen Längsseite interpretieren mit schlanken Kunststeinschwertern die gotischen Masswerke des Kreuzgangs. Mit handwerklicher Bretterschalung soll der Sichtbeton an das alte, verputzte Mauerwerk erinnern. Ein kreislaufoptimierter Beton hilft bei der Rechtfertigung der Materialwahl. ###Media_4### ###Media_5### Beim Betreten des Gebäudes wird klar: Die Organisation der Innenräume ist komplex. In der Mitte des Neubaus verbindet eine Treppenkaskade sieben Ebenen miteinander. Die Klassenzimmer richten sich mal zur Strasse, mal zum Kreuzgang. Die obersten weiten ihren Raum unters Satteldach. Der Höhepunkt der Kaskadentreppe ist unten: Der ehemalige Weinkeller wurde in eine sogenannte Lernhalle transformiert. Halbhohe Bollensteinwände und Vorhänge bilden rustika...