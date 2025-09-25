Lesen mit tiun
Fotos: Sven Högger

Kontextur Podcast Festival: Myriam Uzor über den Schweizer Pavillon an der Biennale

Im Live-Podcast mit Host Matylda Krzykowski erzählt Myriam Uzor über den Schweizer Beitrag an der Architekturbiennale 2025 in Venedig und über die Arbeit der Gruppe Annexe.

Jonathan Jäggi   25.09.2025 16:17

Eigentlich hätte Hochparterre am Kontextur Podcast Festival ein Live-Gespräch mit den Kuratorinnen Kathrin Füglister und Axelle Stiefel des Schweizer Pavillons führen sollen. Aus persönlichen Gründen der Hochparterre-Moderation musste das geplante Gespräch jedoch kurzfristig abgesagt werden. Dank Kontextur kam es dennoch zu einer reduzierten Version: Host Matylda Krzykowski führte für das Festival ein Gespräch mit der Künstlerin und Kuratorin Myriam Uzor.

Uzor ist Teil der Gruppe Annexe, die gemeinsam den Schweizer Pavillon an der 19. Architekturbiennale in Venedig gestaltet. Unter dem Titel «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt» untersucht Annexe die räumliche Überlagerung der Architektur von Bruno Giacometti und Lisbeth Sachs und verhandelt dabei Fragen von Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Prozessoffenheit in der Architektur.

Kuratorin Myriam Uzor mit Host Matylda Krzykowski.


Im Gespräch gibt Myriam Uzor Einblicke in die Zusammenarbeit der Gruppe, erzählt von der inhaltlichen Herangehensweise und was Besucherinnen und Besucher an der Biennale erwartet.

Wir danken Kontextur für die Möglichkeit, das Gespräch nachträglich zu veröffentlichen und wünschen viel Vergnügen beim Hören.

Kontextur ist eine unabhängige Plattform an der Schnittstelle von Architektur, Baukultur und Gesellschaft. Seit 2019 kuratieren die Macherinnen und Macher Interviews, Essays und einen Podcast.

La Biennale di Venezia findet vom 10. Mai bis 23. November 2025 statt.

Der Schweizer Pavillon zeigt im Mandat der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia die Ausstellung ‹Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt›, kuratiert von Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Axelle Stiefel und Myriam Uzor.

Pünktlich zur Eröffnung der Biennale erschien Rahel Hartmann Schweizers umfassende Monografie zu Lisbeth Sachs in englischer Übersetzung: ‹Lisbeth Sachs: Animate Architecture› (gta-Verlag)

Jonathan Jäggi
Jonathan Jäggijaeggi@hochparterre.ch
Hochparterre
Maiausgabe 2025
