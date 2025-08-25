Konrad Scheffer, designierter Generalsekretär des BSA.

Der Bund Schweizerischer Architektinnen und Architekten (BSA) erhält per 1. November 2025 einen neuen Generalsekretär: Konrad Scheffer (1984) übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle und folgt damit auf Caspar Schärer, der dieses Amt während acht Jahren mit innehatte. Konrad Scheffer ist Architekt und Städtebauer sowie Partner im Büro Office Oblique und Generalsekretär von Europan Suisse. «Dank seines ausgeprägten architektonischen Verständnisses und seines Engagements für die Baukultur ist Konrad Scheffer bestens geeignet, die Interessen des BSA wirkungsvoll zu vertreten und weiterzuentwickeln», schreibt der BSA heute seinen Mitgliedern.