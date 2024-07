Zwei anonyme Bürohäuser in Köniz bei Bern werden zu Wohnhäusern mit Namen. Wie BHSF Architekten ein Muster durchbrochen und den Bestandserhalt marktfähig gemacht haben.

Der Putz hat die süsslichen Farben von Himbeere und Pistache. Darüber steht gross in Schreibschrift ‹Lise› und ‹Lotte›. Im Hof winken bunte Sonnenschirme von den Balkonen, an der Strassenfassade warten comicartige Blumenkübel darauf, dass die Bewohnerinnen sie bestücken. Stammen die Pläne dieser beiden Wohnhäuser in Köniz bei Bern tatsächlich aus demselben Architekturbüro wie der grauschwarze Wohnriese an der Güterstrasse, zehn Velominuten entfernt? Frage an den Architekten, Axel Humpert von BHSF: «Warum sehen die Häuser so … populär aus?» Er lächelt und zeigt auf ein nüchternes Gebäude auf der anderen Seite der lauten Sägestrasse: weisse Brüstungsbänder, schwarze Fensterbänder, dahinter Büros. So hätten die beiden Häuser vorher auch ausgesehen, «super anonym». Als «Dienstleistungsgebäude», verbunden mit Tiefgarage und abgesenktem Hof, wurden sie 2005 von Althaus Architekten gebaut und zehn Jahre lang genutzt. Ab 2016 standen sie leer. 2018 schrieb die Besitzerin AXA einen Studienauftrag zur Umnutzung aus. BHSF gewann. ###Media_2### Als «Kerngeschäft und gemeinsame Leidenschaft» beschreibt das Architekturbüro BHSF auf seiner Website das Bauen im Bestand. «Zu uns kommen Bauherrschaften, die ihren Bestand erhalten wollen», sagt Axel Humpert. Was wohl auch an der Resonanz des besagten grauschwarzen Wohnriesen liegt, denn die frühere Umnutzung eines Industriegebäudes für die Genossenschaft Warmbächli in Bern gilt als Vorzeigeprojekt von BHSF. ###Media_10### ###Media_11### ###Media_12### Arbeiten abseits der Norm Bei der Umnutzung in Köniz sind zwei entscheidende Dinge anders: Es ist ein Büro- und kein Industriebau. Und Bauherrin ist die AXA, also keine links-grüne Genossenschaft, sondern eine institutionelle Anlegerin. Deshalb seien Umnutzungen bisher selten gewesen, so Humpert. Minh Ly, Projektmanager bei AXA, begründet den Entscheid ...