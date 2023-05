Weltberühmtes Einfamilienhaus eines Tessiner Wunderkinds Fotos: ZVG

«Klare Formen, einfache Struktur, charaktervolle Räume, schöne Materialität» Die Architektin Erika Fries stellt in der Hochparterre-Serie ‹Baukultur 1975–2000› die Casa Rotonda von Mario Botta in Stabio vor. Sie begegnete ihr im ersten Semester des Studiums. 15.05.2023 14:13

Mit der Vorstellung, dass in der Architekturgeschichte ein unerschöpflicher Fundus an Archetypen vorhanden ist, begegnete mir im erstem Semester des Architekturstudiums die Casa Rotonda von Mario Botta in Stabio (1980). Sie vereinte in sich viele meiner jungen architektonischen Wertvorstellungen – allen voran: klare Formen, einfache Struktur, charaktervolle Räume und schöne Materialität. Gerade lese ich erwartungsvoll über ein neues Haus von Mario Botta, das unmittelbar neben meinem Elternhaus erbaut wurde: «Ihm ist es gelungen, ein Bauwerk zu errichten, das in symbiotischer Beziehung zur umgebenden Landschaft steht. Es ist etwas entstanden, das man auch in 200 Jahren noch anschaut.» Das klingt vielversprechend, doch Papier druckt alles. Nun steht da ein protziger Ersatzneubau. In seiner klaren Formensprache ist er zwar verwandt mit der Casa Rotonda. Doch zeigt er keine Spur mehr von der Suche nach dem Ort und einer angemessenen Massstäblichkeit, erzeugt weder Atmosphäre noch Tektonik, noch gibt er eine Antwort auf akute Fragestellungen zur Nachhaltigkeit. Vor lauter Formwille wird alles Vorgefundene verdrängt – als hätte es die letzten vierzig Jahre nicht gegeben. Erika Fries (*1967) ist Architektin und gründete 2008 zusammen mit Adrian Berger und Lukas Huggenberger das Büro Huggenbergerfries in Zürich....