Der sechste Teil unserer Serie zum neuen Kinderspital in Zürich befasst sich mit der Landschaft rund um den Neubau. Denn die auch Natur ist ein Aspekt heilender Architektur.

Schon die örtliche Annäherung ans Kinderspital beginnt mit Landschaft. Auf dem Areal des runden Forschungszentrums setzen sich die regelmässigen Obstbaumpflanzungen der Umgebung fort. Zwischen dem Rundbau und der Klinik Burghölzli tut sich ein Landschaftspark auf, dessen Wegenetz und dessen Beete sowohl die Formen eines englischen Gartens aus dem 19. Jahrhundert wie auch die Rundungen der neuen Gebäude fortführen. ###Media_2### Gewundene Wege charakterisieren auch das unmittelbare Umfeld des neuen Spitalbaus. Der grossflächige Bau des Akutspitals füllt beinah die gesamte Parzelle aus, lässt aber rundum Platz für eine üppig bepflanzte Vorgartenzone. Passend zur Lage des Spitals auf einem Moränenhügel, nehmen Findlinge und Pioniergehölze Bezug auf die eiszeitliche Vergangenheit. Vor der konkaven Hauptfassade, gesäumt von Bäumen und Sträuchern, verlauft ein gewundener Weg, an dem auch die obligaten Velounterstände liegen – wenig elegant, dafür nah beim Haupteingang. Südlich, oberhalb der Tiefgarageneinfahrt, lockt ein Garten an bester Aussichtslage mit Spielplatz und Restaurantterrasse. Auch innerhalb des Gebäudes ist der grüne Aussenraum nie weit, was sich schon beim Haupteingang zeigt. Ein Durchgang führt in einen baumbestandenen runden Gartenhof, von dort lenkt ein rosafarbener Windfang ins Foyer. Grosse Fenster an den vier Aussenfassaden lassen den Blick auf die Umgebung schweifen oder auf die bald schon mit Kletterpflanzen umwucherten Holzstützen vor der Fassade. 16 Höfe, rund oder rechteckig, versorgen die Räume im tiefen, flachen Baukörper mit Licht und Natur. Jeder Hof präsentiert eine andere Miniaturwelt. Mal spiegelt ein Wasserbecken den Himmel, mal wachsen Heilpflanzen wie in einer Klosteranlage; in einem nächsten Hof hängen rote Kajaks senkrecht über niedriger Vegetation, ein weiterer inszeniert wie in einem Zen-Garten einen Findling au...