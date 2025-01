Mit dem Zürcher Kinderspital haben Herzog & de Meuron eine komplexe Bauaufgabe gelöst und ein vorbildliches Stück heilende Architektur geschaffen. Eine mehrteilige Geschichte über ein grosses Haus.

Am 2. November verliess das Kinderspital in Zürich, kurz: Kispi, sein angestammtes Heim in Zürich-Hottingen. Mit Kind und Kegel ist es an den östlichen Stadtrand gezogen, wo sich acht Organisationen mit insgesamt 9000 Mitarbeitern, 1500 Betten und 50 000 Patientinnen zum ‹Gesundheitscluster Lengg› zusammengeschlossen haben. Das klingt nicht nach einem besonders heilsamen Umfeld? Nun, lesen Sie weiter. Herzog & de Meuron haben dort für das Kinderspital Zürich zwei neue Häuser gebaut: Das kreisrunde Gebäude für Forschung und Lehre ragt sieben schneeweisse Betonetagen in die Höhe und wirkt neben dem verbauten Balgrist-Campus wie ein neuer Leitstern. Im Folgenden soll es aber um das andere, grössere Gebäude gehen, das Akutspital. Seine Holzfassade ist elegant gebogen, 200 Meter lang, aber nur drei Geschosse flach. Das obere Geschoss erinnert an aufgereihte Hütten. Genau gegenüber der monumental-klassizistischen Front der alten Burghölzli-Klinik verkündet die Fassade den Einzug einer neuen Haltung: nicht mehr Ehrfurcht einflössend, sondern umarmend. Hier gelten nicht mehr Zucht und Ordnung, stattdessen möchte das Haus Angst nehmen, einladen – heilen. Oder frei nach Kinderbuchautor Janosch: «Ich mach dich gesund», sagt das Kispi. ###Media_2### Mit den folgenden sechs Kurzbeiträgen blicken wir auf dieses spielerische Gebäude. Wir fragen: Wie organisiert man 2300 Räume, um Orientierung und Wohlbefinden zu sichern? Welche Rolle spielen dabei die Gartenhöfe und die hüttenartigen Patientenzimmer? Wir sprechen mit einer Pflegefachfrau über ihren Alltag und mit der Architektin über die Stimmung der Räume. Wir erinnern uns an die Kostendiskussion und stellen die Frage: Lässt sich ein Spital überhaupt nachhaltig betreiben? Der thematische Reigen zeigt: Das Zürcher Kinderspital ermöglicht einer ungeliebten, aber leider notwendigen Nutzung ein angemessenes ne...