Alternativen zum Abriss gefragt: Das Kantonsspital Baden.

«Unser Ziel ist es, alle Möglichkeiten zu prüfen, den bestehenden Bau in einen zweiten Lebenszyklus zu überführen», schreiben die Initiant:innen, insbesondere im Hinblick auf den Bedarf an Raum für vielfältige Nutzungen und das ökonomische und ökologische Potenzial, das in der Immobilie stecke. «Wir freuen uns über alle Personen, die dazu beitragen, den Dialog mit der Öffentlichkeit, der Eigentümerin und der Politik zu fördern, um aufzuzeigen, dass ein Abriss nicht die einzige Option darstellt.»