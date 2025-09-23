Alle zehn Jahre zeichnet der Kanton Zug seine guten Bauten aus. Eingabefrist für die aktuelle Ausgabe ist der 15. Dezember.

Der Kanton Zug verändert sich: In den letzten hundert Jahren wuchs die Bevölkerung von 28'000 Menschen auf 120'000 Menschen an. Die Nachfrage nach Wohn und Arbeitsraum zieht in den letzten Jahren eine rege Bautätigkeit nach sich.

Der Kanton Zug und das Bauforum Zug wollen mit der Anerkennung guter Bauten das Bewusstsein für qualitätvolles Bauen anregen. Die Auszeichnungen wurden in den Jahren 1996, 2006 und 2016 vergeben, nun steht die vierte Durchführung an. Prämiert werden Projekte aus den Bereichen Architektur, Freiraumgestaltung und Infrastruktur.

Bauträger, Projektverfasserinnen und Fachpersonen können Bauwerke und Freiraumgestaltungen vorschlagen, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2025 fertig gestellt wurden. Eingabefrist ist der 15. Dezember 2025.