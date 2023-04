Heute ist das 1893 erbaute Grand Hôtel du Cervin ein sogenanntes Wellnesshostel und gehört damit zu den Schweizer Jugendherbergen. Fotos: Philomène Hoel

Mirjam Kupferschmid 05.04.2023 16:00

In jeder Ecke eine Geschichte Im 19. Jahrhundert war das Grand Hôtel du Cervin eine der guten Adressen in Saint-Luc. Nach der Instandsetzung durch Gay Menzel steht das historische Haus einem breiteren Publikum offen. 05.04.2023 16:00

Bevor die Architektin Catherine Gay über den Umbau des Grand Hôtel du Cervin zu erzählen beginnt, schlägt sie den Ordner auf, in dem sie während der Bauzeit gesammelte alte Tapetenreste aufbewahrt. Uns schwappt ein Meer aus einfachen Wiesenblumen und papierenen Farbtönen entgegen. Diese bescheidene Ornamentik hat Catherine Gay bei der sorgfältigen Materialisierung inspiriert und erzählt von der Geschichte des Hotels. ###Media_2### Die Familie Antille baute das Grandhotel im Jahr 1893. Seine Umbaugeschichte klingt wie die vieler Hotels in den Schweizer Bergen: Anbau einer Veranda, Umbau des Erdgeschosses zum Eingangsbereich in den 1950er-Jahren und schliesslich der Ausbau zu Ferienwohnungen. 2014 schlossen sich Leute aus dem Dorf zusammen, kauften das Hotel und beauftragten Gay Menzel mit der Instandsetzung. Gleichzeitig begann das von der Gemeinde beauftragte Architekturbüro Genoud die Planung für den Einbau des Spa-Bereichs im Untergeschoss. Um die grosszügigen Hotelzimmer angemessen zu nutzen, schlugen Gay Menzel Mehrbettzimmer vor. Mit dieser Idee stiessen sie bei der Eigentümerschaft auf offene Ohren und erhielten bei der Planung Unterstützung des Verbands der Schweizer Jugendherbergen, Youth Hostel. ###Media_3### ###Media_4### Zwischen den neuen Hochbetten laden alte Möbel zum Verweilen ein. Wie ein vergessenes Gepäckstück steht die Nasszelle in der Raummitte. Hinter ihren schlichten Holzwänden verbirgt sich die Lust der Architekten am Spiel mit der Farbe. Blaue Bögen, Streifen in Orange und Pink und ein schwarzer Noppenboden entführen die Besucherin in eine Welt fernab ihres Zimmers. Während der Planung nahm die Denkmalpflege das Hotel in das kantonale Inventar auf, unterstützte den Umbau finanziell und schuf mit der Inventarisierung den nötigen Spielraum für Ausstattung und Komfort. Ohne Berührungsängste haben Gay Menzel Elemente aus früheren Umbau...