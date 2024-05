Gelochte Backsteinwände und Akustikpaneele sorgen im Unia-Haus für ein angenehmes Arbeitsumfeld. Fotos: Peter Tillessen

Mirjam Kupferschmid 29.05.2024 08:00

In den Büros der Gewerkschaft Unia in Zürich herrschte bis vor Kurzem dicke Luft – ein Fassadenersatz im Jahr 2014 hatte dem Raumklima im 1970er-Jahre-Haus an der Strassburgstrasse zugesetzt. Nun, ein halbes Jahr nach der Sanierung durch Neon Deiss Architektinnen, ist nicht nur das Raumklima besser, sondern auch der Energieverbrauch des Hauses um ganze 80 Prozent tiefer. Dabei planten die Architektinnen ursprünglich eine konventionelle Sanierung. Sie schlugen den Ersatz der Haustechnik vor und zeichneten Alternativen zu den Zellenbüros auf. Doch die Kosten waren schon beim Vorprojekt zu hoch. Zudem konnten die Architektinnen nicht versprechen, dass das Raumklima mit der Sanierung besser würde. Also machten sie sich auf die Suche nach Alternativen – und fanden das Klimasystem von Beat Kegel. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Das funktioniert an der Strassburgstrasse so: Die freigelegten Betondecken und Stützen regulieren mit ihrer thermischen Masse die Temperatur des Raums. Das gelingt in Bürohäusern besonders gut, weil dort durch die dichte Belegung und die Abwärme der Computer hohe interne Wärmelasten anfallen. Konvektoren in den Brüstungen heizen und kühlen, wo die Bauteilaktivierung nicht ausreicht. Lüften ist dank Bewegungsmeldern und Verbundlüftern in den Türen nur dort nötig, wo sich Menschen aufhalten. Mehr Elemente aus- als einzubauen, war keine alltägliche Aufgabe für die Architektinnen. Es galt, die Anforderungen an die Bauteilaktivierung und die an die Akustik gegeneinander abzuwägen. Je mehr rohe Oberfläche freiliegt, umso besser greift das Kegel-System – und umso lauter wird es in den Grossraumbüros. Hier schaffen zu Blumen angeordnete Holzwollpaneele Abhilfe. ###Media_5### ###Media_6### Wegen Lieferengpässen fehlten die Akustiksteine für die Wände. Kurzerhand ersetzten die Architektinnen diese durch Backsteine, die sie mittels der...