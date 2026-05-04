Frisch renoviert und bereit für die Zukunft: Das Museum Villa Langmatt in Baden. Fotos: Rachel Bühlmann

«Im Sinne unseres Erbes dürfen wir mutig sein» Mit dem Abschluss der Gesamtsanierung der Villa Langmatt geht für Museumsdirektor Markus Stegmann eine bewegte Zeit zu Ende. Im Interview blickt er zurück und in die Zukunft. 04.05.2026 12:29

2020 standen die Stiftung Villa Langmatt und der Museumsdirektor Markus Stegmann vor einer unmöglichen Entscheidung: Entweder würden sie das Museum Langmatt schliessen oder Sammlungswerke verkaufen müssen. Die Praxis des Bilderverkaufs ist in Fachkreisen umstritten, der Internationale Museumsrat ICOM drohte gar mit einem Ausschluss. Trotzdem fiel die Entscheidung für diese Ultima Ratio. Im November 2023 brachten in einer nervenaufreibenden Auktion in New York drei Gemälde von Paul Cézanne die benötigten 40,3 Millionen Franken zur Sanierung des Stiftungskapitals. Es war eine Rettung auf letzten Metern. Nach zweijährigen Sanierungsarbeiten öffnet die Villa Langmatt wieder für das Publikum. Was muss ein Museum wie die Langmatt heute leisten? Markus Stegmann: Ein Museum muss vieles leisten können, denn ein relativ homogenes Publikum gibt es nicht mehr. Stattdessen machen wir ein Programm für ganz unterschiedliche Zielgruppen, sei es mit der Impressionismussammlung, dem historischen Park, den zahlreichen Veranstaltungen oder dem Einblick in den Alltag der Belle Epoque. Ich entnehme unseren Auftrag direkt der DNA der Langmatt. Dabei denke ich an den Pioniergeist von Sidney und Jenny Brown, die früh jene zeitgenössische Kunst sammelten, in der wir heute Meisterwerke erkennen. Das war Wagemut und Experimentierfreude, Lust an der Kunst – nicht aus Spekulationsgründen, nicht für das Sozialprestige. Im Sinne dieses Erbes dürfen wir mutig sein. Wenn wir von DNA sprechen, dann geht es auch um die Identifikation von Baden mit dem Haus: Im Juni 2023 sagte die Stimmbevölkerung mit knapp 80 Prozent Ja dazu, sich mit 10 Millionen Franken an den Kosten der Gesamtsanierung zu beteiligen. Woher kommt der Rückhalt für die Villa Langmatt? Wir kennen Beispiele wie die Bauprojekte für das Kunstmuseum Olten, das Kirchner-Museum in Davos oder das Theater in Luzern, die das Stimmvolk ...