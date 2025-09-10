Eine Versammlung von HouseEurope! in Berlin (Foto aus dem Dokumentarfilm «To Build Law»: zVg OBEL, © CCA).

Die Initiative «House Europe!» erhält den OBEL Award 2025 für Architektur

Die Initiative «HouseEurope!» erhält den OBEL Award 2025 für Architektur. Die Initative will mittels einer Initiative das Bauen im Bestand fördern und benötigt eine Million Unterschriften von EU-Bürger_innen aus mindestens sieben Ländern....