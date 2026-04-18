In den Zimmern und auf den privaten Balkonen lässt sich der Blick auf die Bergwelt geniessen. Fotos: Ralph Feiner

Daniela Meyer 18.04.2026 14:00

Hotel auf Zeit Eine Hotelière und ein Hotelier verloren beim Bergsturz von Blatten ihre Gesthäuser. Nun betreiben sie die Momentum Lodge auf der Lauchernalp. Der Entwurf für das temporäre Hotel stammt von Pool Architekten. 18.04.2026 14:00

Manchmal geht Bauen ganz schnell: Am 28. Mai 2025 wurde das Walliser Bergdorf Blatten unter Geröll begraben. Nur sieben Monate später eröffneten eine Hotelière und ein Hotelier, die ihre Betriebe infolge des Bergsturzes verloren hatten, im Nachbarort Wiler ein temporäres Hotel: Die Momentum Lodge steht auf der Lauchernalp, in einer Châlet-Siedlung mitten im Skigebiet. Von der Seilbahnstation sind es wenige Schritte bis zum Eingang, der über die Veranda erreicht wird. Die schlichte Hotellobby umgibt die Gäste mit hellem Tannenholz, ein blauer Linoleumboden führt sie in den angrenzenden Aufenthaltsbereich oder zum Treppenhaus. An der Schwelle zu den Zimmern wechselt die Bodenfarbe von Blau zu Rot, an die Stelle der kühl wirkenden Korridore tritt eine warme Atmosphäre. Holzverkleidete Wände und Decken sorgen auch hier für Geborgenheit. Aus dem Bett blickt man durch ein grosses Fenster auf verschneite Berghänge. ###Media_2### Hinter dem naturbelassenen Holz verbirgt sich ein hybrides Tragwerk, damit das Haus den Einflüssen von Wind, Schnee und Erdbeben standhält. Über einem schweren Betonfundament gewährleisten je zwei Stahlwände in Quer- und Längsrichtung die Aussteifung. Während die Holzbaufirma ihre Produktionsabläufe optimierte, um die übrigen Wand- und Deckenelemente sowie die Badezimmer-Module schnell herstellen zu können, komprimierten die Architekt*innen den Entwurfsprozess, indem sie sich auf einzelne Schwerpunkte konzentrierten. Das funktionale und räumliche Zusammenspiel zwischen Lobby, Aufenthaltsraum und den 19 Gästezimmern wirkt selbstverständlich. Die zwei Farben der Bodenbeläge tragen wesentlich zu den Raumstimmungen bei. Das aussenliegende Treppenhaus vereinfachte den Brandschutz und schuf Platz für die Hauptnutzungen. Beim äusseren Erscheinungsbild lag der Fokus auf der talseitigen Fassade. Eine am Dach aufgehängte Balkonschicht verweist au...