Redaktion Hochparterre 16.06.2025 16:04

Am 18. Juni 2025 öffnet das Bürohaus ‹Hortus› in Allschwil, entworfen von Herzog & de Meuron, seine Türen. Die Entwicklerin Senn lädt zum Open House im ‹Hortus›. Um 14 Uhr erläutert Markus Steinmann, Chief Engineer beim St.Galler Entwickler Senn, in einem Kurzreferat, welche strengen Nachhaltigkeitskriterien ‹Hortus› erfüllt und wie dies die Planungs- und Bauphase geprägt haben. Hier anmelden.