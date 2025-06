Das neue Restaurant am Caumasee steht wie sein Vorgängerbau abgerückt vom Ufer am Waldrand. Fotos: Ralph Feiner

Niklas Nalbach 04.06.2025 14:00

Holzstabwerk im Winterschlaf Nach dem Brand ersetzte Corinna Menn das Restaurant am Caumasee mit einem durchdachten Holzbau. Die Konstruktion bildet Raum und folgt den Prinzipien des Reparierens, Demontierens und Wiederverwendens. 04.06.2025 14:00

Mal steil, mal flach winden sich die Wege durch den Flimser Wald zum Caumasee. Zwischen den Bäumen blitzt ein Giebeldach aus blankem Aluminium hervor. Es gehört zum neuen Restaurant, das nahe am Waldrand genau dort steht, wo das alte Restaurant abgebrannt ist. Das vertikale Bauvolumen öffnet den Blick auf den See. Um die Bodenversiegelung gering zu halten, stapelte das Büro von Corinna Menn die Funktionen übereinander: Auf Uferebene bietet ein Kiosk während des sommerlichen Badebetriebs Klassiker wie Pommes mit Ketchup und Mayo. Darüber befindet sich ein Service- und Lagergeschoss und ganz oben ein ganzjährig geöffnetes Restaurant, das traditionelle Gerichte mit mediterraner Note serviert. ###Media_2### Betoniert sind nur die erdberührten Bauteile. Darauf liegt ein durchdachtes Tragwerk aus lokalem Holz, das präzis auf die Raumproportionen abgestimmt ist. Damit die Gäste im Kiosk ihre Pommes nicht zwischen Stützen balancieren müssen, hängt die Brettstapeldecke an den Wandscheiben der darüberliegenden Lagerräume. Zuoberst stemmen A-förmige Stützen an der Restaurantfassade das mächtige Giebeldach empor. Markante Hängesäulen binden die beiden Dachhälften zusammen. Ein geschlossener Kücheneinbau teilt den stützenfreien Raum in einen Personalbereich und einen elf Meter hohen Gastraum. Ein umlaufendes Fensterband bricht die traditionelle Hausform auf, die dunkel lasierte Holzfassade tritt dezent in den Hintergrund. Die Konstruktion folgt den Prinzipien des Reparierens, Demontierens und Wiederverwendens. Aufgesetzte Blendtürrahmen, sichtbare Heizkörper und eingestellte Stahltreppen setzen diese additive Logik des Fügens fort. Selbst das filigrane Stahlgerüst der Terrasse ist nur verschraubt. ###Media_3### ###Media_4### Wie der Wasserstand des Sees verändert sich auch das Haus mit den Jahreszeiten. Keine verlassene Terrasse, kein verwahrloster Kiosk im Winter:...