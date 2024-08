Beim Laubenhaus in Langenthal halten sich Vereinfachung und Eleganz die Waage. Fotos: Seraina Wirz

Rolf Mühlethaler Architekten bauen in Langenthal anstelle eines Gärtnereibetriebs ein Wohnhaus aus Holz. An die frühere Nutzung erinnern der Name und zwei Gewächshäuser im Garten.