Architect@work macht am 7. und 8. Mai 2025 wieder in Zürich Station.

Anfang Mai findet die Fachmesse zum achten Mal in Zürich statt. Besuchen Sie Hochparterre und Hochparterre Bücher am Messestand.

Redaktion Hochparterre 09.04.2025 12:14

Erstmals präsentieren sich Hochparterre und Hochparterre Bücher an einem gemeinsamen Stand an der Architect@Work in Zürich. Die Buchhandlung stellt aktuelle Titel aus den Bereichen Architektur, Landschaft und Möbeldesign vor, Hochparterre seine gedruckten und digitalen Medien.

Zum achten Mal findet die Veranstaltung in der Messe Zürich statt. Gezeigt wird eine Auswahl aktueller Produkte, ergänzt durch eine Materialausstellung und eine Projektwand. Ein zentrales Element ist das Vortragsprogramm, das sich in diesem Jahr dem Thema «Transformation» widmet. Hier besprechen Architektinnen und Architekten über die Herausforderungen des Um- und Weiterbauens sowie den Umgang mit knapp werdenden Ressourcen.

Der Anlass versteht sich als Netzwerktreffen für Planer, Architektinnen und Innenarchitekten.