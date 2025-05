Kontextur Podcast Festival 2025

Hochparterre am Kontextur Podcast Festival

Hochparterre live in Basel: Am Kontextur Podcast Festival vom 30. und 31. Mai sprechen wir mit den Kuratorinnen des Schweizer Pavillons über ihren Beitrag an der Biennale 2025.

Am 30. und 31. Mai 2025 findet in Basel das erste Kontextur Podcast Festival statt. Das zweitägige Programm versammelt Stimmen aus Architektur, Stadtentwicklung, Journalismus und Aktivismus. Es gibt Live-Podcasts, Workshops und eine kuratierte Book & Material Fair. Hochparterre beteiligt sich mit einem Live-Gespräch mit den Kuratorinnen des Schweizer Pavillons an der 19. Architekturbiennale in Venedig. Unter dem Titel «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt» zeigt das Kollektiv Annexe – bestehend aus Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Myriam Uzor und Axelle Stiefel – eine räumliche Überlagerung der Architekturen von Bruno Giacometti und Lisbeth Sachs. Ihr Beitrag verhandelt Fragen nach Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Prozessoffenheit in der Architektur. Im Gespräch mit drei der fünf Kuratorinnen werfen wir einen Blick auf den Schweizer Biennale-Beitrag 2025 – und diskutieren Vergangenheit und Zukunft des Architekturschaffens in der Schweiz. Das Festival setzt inhaltlich Schwerpunkte auf kooperative Stadtentwicklung, die Bauwende und neue Perspektiven auf Architektur und Gesellschaft. Mit dabei sind Podcasts wie Scaffold, Countdown 2030, Architektur Basel sowie der Doku-Podcaster Khesrau Behroz. Die Kontextur Book & Material Fair begleitet das Festival an beiden Tagen im Foyer des kHaus.

