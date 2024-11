Blick aus dem Warteraum zum Empfang. Fotos: Marcel Rickli

Ariana Pradal 20.11.2024 14:00

Herzlich willkommen! Das Büro GOA hat die gynäkologische Frauenpraxis66 in Rapperswil ausgebaut. Farben, Oberflächen und eine den Arbeitsabläufen angepasste Raumaufteilung schaffen eine freundliche und ruhige Atmosphäre. 20.11.2024 14:00

Mit medizinischen Einrichtungen verbinden wir oft eine sterile und unpersönliche Atmosphäre – zu viel Weiss, zu viel Licht und kalte Oberflächen. All das trägt nicht zum Wohlbefinden bei. Gerade beim Arztbesuch wäre es aber wichtig, dass die Räume einem Unsicherheit oder Angst nehmen. Die Bauherrin der gynäkologischen Praxis in Rapperswil-Jona wusste genau, was sie wollte. Gemeinsam mit den Architekten Severin Odermatt und Roger Gerber von GOA suchte die Gynäkologin Bettina Odermatt nach Möglichkeiten, aus der kühlen Praxiswelt auszubrechen. Schnell war klar, dass eine Kombination aus Farben und Oberflächen sowie eine den Arbeitsabläufen angepasste Raumaufteilung eine freundliche und ruhige Atmosphäre schaffen würde. ###Media_3### Die Frauenpraxis66 befindet sich im ersten Obergeschoss eines Neubaus, der hauptsächlich als Hotelbetrieb genutzt wird. Ein kleiner Teil des zentral in Rapperswil gelegenen Gebäudes ist für das örtliche Gewerbe reserviert. Der annähernd dreieckige Grundriss misst rund 500 Quadratmeter, Fenster versorgen das Geschoss allseitig mit Tageslicht. Vor dem Mieterinnenausbau war es bis auf einen schmalen Technikkern in der Mitte und fünf Stützen komplett leer. Die Architekten legten den Empfang in die Raummitte, wo Treppen- und Fahrstuhleingang sind. Daran anschliessend sind die Nebenräume um den Kern arrangiert. Wartezimmer, Behandlungsräume sowie die Teeküche für das Personal reihen sich an der Fassade auf. Ein umlaufender Korridor erschliesst die Räume und weitet sich an drei Stellen zu Aufenthaltsbereichen aus. ###Media_5### ###Media_4### ###Media_2### Im Eingangsbereich der Praxis nimmt man die Farben nur punktuell wahr, Weiss dominiert. Der PU-Bodenbelag ist petrolfarben, Türen und Zargen sind in einem Coralton gestrichen. Farblich intensiver ist das Wartezimmer mit grüner Decke und einzelnen farbigen Möbeln. In den Toiletten ...