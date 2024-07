So aktuell wie nie: Architekt Hermann Czech

Czech erhält den Grossen Österreichischen Staatspreis Der Wiener Architekt Hermann Czech wird mit der höchsten künstlerischen Auszeichnung Österreichs geehrt. Sein Werk und seine Lehre haben Generationen von Architektinnen geprägt. 16.07.2024 09:31

Der Architekt und Hochschullehrer Hermann Czech erhält den Grossen Österreichischen Staatspreis 2024 und damit die höchste künstlerische Auszeichnung der Republik. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird auf Empfehlung des Österreichischen Kunstsenats vergeben. Die Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, die die Auszeichnung bekannt gab, würdigte Czech mit folgenden Worten: «Hermann Czech wird völlig zurecht als einer der einflussreichsten Architekten und Architekturtheoretiker des Landes gewürdigt und ist damit ein mehr als verdienter Träger des Grossen Österreichischen Staatspreises. Sein Werk besticht durch subtile Zurückhaltung und hat doch vor allem in der Bundeshauptstadt bleibende Spuren hinterlassen. Als Lehrer, Denker und Ausstellungsgestalter hat Hermann Czech ganze Generationen von österreichischen Architektinnen und Architekten maßgeblich mitgeprägt.» Die Begründung des Österreichischen Kultursenats liest sich derweil wie folgt: «Czech steht mit seinen Arbeiten in direkter Nachfolge von Adolf Loos. In vergleichbarer Weise gelingt ihm die subtile Verbindung von historisch Vorhandenem mit dem, was zeitgemäß gebraucht wird. Früher als sein Umfeld fand er den Ton, den die Erneuerung der europäischen Metropolen anzuschlagen hat. Exemplarisch führt er in seinen Projekten vor, dass nicht die Form der vordergründige Träger einer Idee ist, sondern alle räumlichen Komponenten in einer gemeinsamen atmosphärischen Qualität aufzugehen haben. Seine sorgfältige Genauigkeit im Einbeziehen aller feststellbaren Einflüsse ist mit großem zeitlichen Aufwand verbunden, schafft es aber, Tendenzen und Richtungen zu durchtauchen und eine aktuelle Frische zu bewahren.» Warum Czech so aktuell wie nie ist und auch von der Generation Z heiss geliebt wird, lesen Sie schliesslich in Axel Simons Rezension zur Ausstellung ‹Hermann Cz...