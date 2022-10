Die Schmiede interpretiert die Typologie des Engadinerhauses. Fotos: Nelly Rodriguez

Hemdsärmelige Schönheit Architekt Urs Padrun hat für Schmied Thomas Lampert im Unterengadiner Weiler Giarsun eine Kunst- und Bauschmiede mit Kantine gebaut. Er interpretiert die Typologie des Engadinerhauses überraschend. 15.10.2022 08:00

Wegen einer kleinen alten Schmiede ist Thomas Lampert vor 20 Jahren ins Unterengadin gezogen. Seine rustikalen Messer werden von Fürstenau bis Zürich geschätzt. Um seinen Produkten und seinem Handwerk mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat sich Lampert von Architekt Urs Padrun eine Werkstatt bauen lassen. Strategisch gut liegt sie dort, wo die motorisiert Reisenden bergaufwärts nach Guarda abbiegen. Die Kantonsstrasse schneidet den Weiler Giarsun entzwei. Das kann der Neubau nicht rückgängig machen, doch füllt er die Lücke zwischen dem Fluss Inn und den alten Häusern, gibt ihnen ein Gegenüber und sorgt für neues Leben. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Die grossen Fenster der neuen Schmiede signalisieren Öffentlichkeit, die zwei expressiven Kaminköpfe das Spiel mit dem Feuer. Die rote Leitplanke der Eingangsrampe lockt Neugierige in die Ankunftsloggia. Von dort aus können sie in einen nach Kohle riechenden Höllenschlund hinunterschauen oder über eine Treppe zum lichten Obergeschoss hinaufsteigen. Dort kaufen sie Messer, essen in der Kantine oder trinken Kaffee oder ein Feierabendbier. Der Neubau interpretiert die Typologie des Engadinerhauses überraschend: Anstelle eines zentralen Sulèrs öffnet sich der Raum seitlich bis unters Dach. Eine Büroempore drückt die Mittelachse hinunter, und im Gästezimmer unter dem First können temporäre Mitarbeitende wohnen. ###Media_5### ###Media_6### Im Untergeschoss öffnet sich die grosse Werkstatt auf den Schotterplatz hinter dem Haus. Mehrere Mitarbeiter schweissen an grossen Bauteilen. Funken fliegen über tonnenschwere Maschinen. Die russschwarze Feuerstelle heizt Thomas Lampert für Führungen und Workshops an. Der Weiterverarbeitung der Messer, die fast einen Drittel des Umsatzes ausmachen, ist ein eigener Raum im Zwischengeschoss gewidmet. Jana Lamperts Kantinenküche gleicht der Schmiede ihres Mannes, ist je...