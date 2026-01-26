Das bewohnbare Objekt dient neu City SALTS am Stadtrand von Basel als künstlerische Residenz und Ausstellungsraum.

Ende 2025 schrieb das Kunsthaus Bregenz die Nachnutzung des «Hauses» aus der Ausstellung ███████ aus. Nun hat eine Jury entschieden: Das bewohnbare Objekt geht nach Basel zu City Salts.

Ende 2025 schrieb das Kunsthaus Bregenz die Nachnutzung des «Hauses» aus der Ausstellung ███████ international aus. Das bewohnbare Objekt eines*einer anonym bleiben wollenden*er Künstler*in war im KUB ausgestellt und wird nun bei City SALTS am Stadtrand von Basel als künstlerische Residenz und Ausstellungsraum weitergenutzt. City SALTS ist einer von zwei Standorten des Kunstvereins SALTS in Basel und wird von Benedikt Wyss und Samuel Leuenberger kuratiert.

Soll in Basel die «gewachsene Verschränkung von Kunst, Experiment und Öffentlichkeit nachhaltig vertiefen», schreibt die Jury.

Rund 50 Einreichungen aus dem In- und Ausland gingen ein. Eine Jury, bestehend aus ███████, Bernardo Bader, Karola Kraus und Lisa Hann (KUB), wählte City SALTS aus, weil so «das «Haus» dauerhaft bewohnbar, in die Landschaft eingebettet und in die bestehende Infrastruktur integriert wird. Besonders hervorzuheben ist die mutige Entscheidung, das Haus dauerhaft bewohnbar zu machen, die Isolierung durch landschaftliche Einbettung und die kluge Nutzung der bestehenden Infrastruktur, die die gewachsene Verschränkung von Kunst, Experiment und Öffentlichkeit nachhaltig vertieft».