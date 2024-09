Das Herz der Schule: ein glasüberdachter Hof mit umlaufender Galerie, Bereiche für Gruppenarbeit und Freitreppe Fotos: Daisuke Hirabayashi

Haus umarmt Hof Ein Park, eine Wohnüberbauung und eine Schule. Die Schule öffnet sich mit einem grossen Tor zum Park. Ihr glasüberdeckte Hof wird so zum Aussenraum, in dem auch gelehrt werden kann. 18.09.2024 14:00

Als erste Stadt der Schweiz führt Zürich bis 2030 überall das Modell Tagesschule ein. Das stellt hohe Anforderungen an die Schulhäuser: Die Kinder sollen sich bewegen und austauschen, gleichzeitig aber auch konzentriert arbeiten können. Ausserdem ist das Schulhaus wichtiger für das Quartier geworden, denn es hat verstärkt auch ausserhalb des Schulbetriebs eine Funktion; eine Schule ist heute vieles zwischen spezifischer Lernmaschine und neutraler Raumhülle. So auch das neue Primarschulhaus Guggach. Zusammen mit der benachbarten Wohnsiedlung von Doscre Architekten und dem beides verbindenden Park von Atelier Loidl ist es Teil eines gemeinsamen städtebaulichen Wettbewerbsprojekts. Die Lage am Park inspirierte das Büro Weyell Zipse zur Kernidee: zu einem grossen, glasüberdeckten Atrium, dessen riesiges Glastor sich zum Park hin öffnen lässt. Die unbeheizte Halle ist Ankunftsort der Kinder. Hier gelangen sie über eine grosse Freitreppe zu ihrem Schulzimmer auf der ersten oder zweiten Etage. Bei schönem Wetter steht das Tor offen, und sie können die Halle auch für den Unterricht nutzen. Denn deren Galerieumgang weitet sich vor der Parköffnung zu einer Terrasse, so gross wie ein Klassenzimmer – eine Reminiszenz an die von Johannes Duiker erbaute, inzwischen fast 100-jährige Freiluftschule in Amsterdam. Das Schulgebäude «umarme» den Hofraum, so beschreiben es die Architekten. Ein Raum, der trotz seiner Offenheit auch Geborgenheit ausstrahlen soll. ###Media_4### ###Media_3### Um den Raum herum bilden sich Cluster: auf jeder Etage ein Lerncluster pro Seite – vier Klassenzimmer plus Gruppen- und Nebenräume – sowie ein «Musik-Cluster» dazwischen, das auch vom Konservatorium genutzt wird. Im Erdgeschoss finden Tagesbetreuung und Veranstaltungen, Büros und Bibliothek Platz, auch hier alles schön geclustert. Wer die unterirdische Turnhalle erreichen will, muss ein w...