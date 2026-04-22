Doppelgeschossige Aussenräume, üppig bepflanzt Fotos: Daisuke Hirabayashi

Niklas Nalbach 22.04.2026 14:00

Halb Haus, halb Stadtgarten An der Basler Hammerstrasse bauten Nik Werenfels Architekten ein Wohnhaus mit ungewöhnlicher Terrassenanlage, geschlämmtem Einsteinmauerwerk, handgefertigten Tonfliesen und Gewerbeatelier. 22.04.2026 14:00

Noch vor Kurzem stand an der Basler Hammerstrasse ein baufälliges und unbewohntes Haus. Nebenan führte eine Zufahrt zur Karosseriewerkstatt im Hinterhof. Heute steht hier ein Wohnhaus mit ungewöhnlicher Terrassenanlage. In Aushandlung mit dem Besitzer der Werkstatt verbreiterten Nik Werenfels Architekten die Durchfahrt für LKWs und überbauten den Zwischenraum mit doppelgeschossigen Aussenräumen. Versetzt und gestaffelt angeordnet, wechselt der Bezug zwischen Hof und Strassenseite. Überhöhe und grosse Tröge erlauben einen üppigen Pflanzenwuchs zwischen der offenen Betonstruktur. ###Media_2### Aussen zeigt sich das Einsteinmauerwerk des Wohnhauses mit einer dünnen Kalkschlemme überzogen. Die selbstverständlich wirkende Fassade ist ein echter Prototyp, der Frost und Witterungstests bestehen musste. Im Erdgeschoss schützen handgefertigte Tonfliesen den porösen Einstein zur belebten Strassenseite hin. Ein in die Strangpresse eingelegtes Lineal machte ihre Oberfläche ähnlich rau wie die des darüberliegenden sichtbaren Einsteins. Der Ortbeton der übrigen Tragelemente blieb unbehandelt. Im Gegensatz zu den Hochparterrewohnungen der benachbarten Häuser liegen der Eingang und die überhohe Erdgeschosswohnung auf Strassenniveau. Die ebenerdige Wohnung verbindet einen zurückgezogenen Wohnraum mit Garten und einen nutzungsoffenen Raum zur Strasse hin. Dank eigenem Zugang lässt er sich auch als Atelier oder Gewerbefläche nutzen und bei Bedarf mittels einer Faltwand aus Eichenholzfurnier vom Wohnraum abtrennen. ###Media_3### Die Obergeschosse erreicht man über das natürlich belichtete Treppenhaus. Hier öffnet sich das nutzungsoffene Zimmer mit einem Erker auf die Hammerstrasse. Sturzfreie Türen ohne Rahmen an der Decke schaffen diagonale Raumbeziehungen. Grossformatige Schiebetüren verbinden den Wohnraum mit den doppelgeschossigen Balkonen – respektive m...