Grün(er) versus grau: das Büro- und Gewerbehaus vor und nach dem Umbau Fotos: René & Dimitri Dürr

Hängende Gärten in Altstetten Die Arge Oxid und Scheitlin Syfrig haben ein Büro- und Gewerbehaus umgebaut. Durch den Erhalt der Tragstruktur wurde der Nutzungszyklus von rund 17 000 Kubikmetern Betontragstruktur um Jahre verlängert. 24.09.2025 14:00

Der Gesamtleistungswettbewerb ging vom Abriss aus. Die Architektengemeinschaft erkannte aber früh, dass bei einem Neubau wegen der grösseren Grenzabstände weniger Fläche entstehen würde. Darum schlug sie vor, das Büro- und Gewerbehaus von 1969 umzubauen. Die Aussicht auf mehr vermietbare Flächen überzeugte die Bauherrschaft. So liessen die Architekten den Bau von Fred A. Widmer auf die Tragstruktur zurückbauen und die drei bestehenden Fluchttreppenhäuser ertüchtigen, damit auch die Anforderungen an Erdbebensicherheit erfüllt waren. Dadurch wurde der Nutzungszyklus von rund 17 000 Kubikmetern Betontragstruktur um Jahre verlängert. Auf das Dach haben sie ein weiteres Geschoss aus Holz gesetzt, das zusätzliche, besonders gut vermietbare Flächen geschaffen hat. ###Media_4### ###Media_5### Heute bietet das Gebäude, das der UBS gehört, etwa gleich viel Geschossfläche wie vor der Umnutzung. Doch der Vergleich hinkt, denn für eine Büronutzung ist die Gebäudetiefe von 50 × 50 Metern ein grosses Handicap. Um Licht ins Innere zu bringen, liessen die Architekten auf Kosten der nicht mehr benötigten Lagerflächen ein zentrales Atrium aus dem Betonskelett schneiden. Es bildet mit den umlaufenden, offenen Bürolandschaften und ihren in den sechsgeschossigen Luftraum hineinragenden Balkonen das neue – auch soziale – Herz der Anlage. Die zentrale Stütze wurde mit Unterzügen ertüchtigt und durch Pflanztröge ergänzt. ###Media_3### ###Media_2### Die vorgehängte Betonfassade der Hauptgeschosse haben die Architekten rückgebaut und durch eine Curtain-Wall-Fassade ersetzt. Auf diesen Stockwerken liegen die zwei (bestehenden) Attikageschosse, neu eingepackt in eine zweigeschossige Pergolaschicht, die im Sommer Schatten spendet und das Mikroklima verbessert. Auch am Boden hat die Umnutzung die Situation verbessert: Im Hochparterre wurden die Fassaden zurückversetzt, ...