Eine der Auszeichnungen 2021 ging an den Ersatz der RhB-Galerien Alp Grüm–Cavaglia von Conzett Bronzini Partner für die Rhätische Bahn AG, 2021 Fotos: Gianfranco Bronzini

Gute Bauten Graubünden ausgeschrieben Heuer findet zum siebten Mal seit 1987 die Auszeichnung Gute Bauten Graubünden statt. Sie soll das Bewusstsein für die Bedeutung einer hochwertigen Baukultur schärfen. 27.04.2026 10:36

Die Auszeichnung Gute Bauten Graubünden «ehrt Bauherrschaften, deren Projekte einen positiven Beitrag zur langfristigen Attraktivität des Kantons leisten und der Öffentlichkeit gegenüber als Vorbild für eine nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraums präsentiert werden können», schreibt der auslobende Verein Gutes Bauen Graubünden. Mit der Auszeichnung will er das Bewusstsein für die Bedeutung einer hochwertigen Baukultur schärfen und die öffentliche Auseinandersetzung mit dem gebauten Lebensraum fördern. Bauträgerschaften und Planende sind eingeladen, gute Beispiele ihres Schaffens zur Beurteilung einzureichen. Zugelassen sind Arbeiten aus den Bereichen Architektur und Bauingenieurwesen, Denkmalpflege, Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung, die seit 2021 im Kanton Graubünden fertiggestellt wurden und nicht bereits bei der letzten Austragung eingegeben worden sind. Die Bewerbung erfolgt online. In einem zweistufigen Beurteilungsverfahren wählt eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury eine ihr angemessen scheinende Anzahl von Projekten zur Prämierung aus. Die Beurteilung orientiert sich an den Acht Kriterien für eine hohe Baukultur des Davos Qualitätssystem für Baukultur. Der Verein Gutes Bauen Graubünden wird von folgenden Verbänden und Institutionen getragen: Bund Schweizer Architekten BSA, Ortsgruppe Zürich Aarau Glarus Graubünden; Bündner Heimatschutz BHS; Bündner Vereinigung für Raumentwicklung BVR; Heimatschutz Südbünden; Institut für Bauen im alpinen Raum der FHGR Chur; Schweizerischer Werkbund SWB, Ortsgruppe Graubünden; Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, Sektion Graubünden....