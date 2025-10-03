Gute Bauten der Stadt Zürich
Die Stadt Zürich hat zehn Auszeichnungen, sechs Anerkennungen und den Publikumspreis vergeben. Zur Wahl standen Projekte, die zwischen 2021 und 2024 auf Stadtgebiet erstellt wurden.
Gestern Abend zeichneten die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie Stadtrat André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement, und Stadträtin Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, die zehn besten Hochbau- und Freiraumprojekte aus, die von 2021 bis 2024 auf Stadtgebiet erstellt wurden. Eine interdisziplinäre Fachjury hat unter dem Vorsitz von Stadtrat André Odermatt die ausgezeichneten Bauten aus rund 100 eingereichten Projekten ausgewählt. Beurteilt wurden neben architektonische Aspekten oder der Einordnung des Objekts in den städtebaulichen Kontext auch die Förderung von Aufenthaltsqualität und Grünflächen oder die Schaffung von wirtschaftlichem Mehrwert, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt Zürich. Dieses Jahr habe die Jury auch auf sozialräumlichen Aspekte und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen geachtet.
Mit der Preisvergabe will die Stadt Architektur und Freiraumgestaltung stärken, die zu einer lebenswerten und vielfältigen Stadt beitragen, und die öffentliche Diskussion über Baukultur fördern. «All diese Projekte verbindet, dass sie Verantwortung übernehmen – für Menschen, für Natur, für die Identität der Quartiere. Sie prägen, wie wir Zürich erleben und schaffen Erinnerungen», wird André Odermatt, Vorsteher des Hochbaudepartement, zitiert. Den Publikumspreis gewann der Neubau des Universitäts-Kinderspital Zürich mit knapp 300 Stimmen im Online-Voting. Vom 3. Oktober bis 9. November 2025 sind die ausgezeichneten Objekte im ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich ausgestellt. In diesem Rahmen findet am Mittwoch, 5. November 2025, um 18 Uhr, ein Podium zum Thema «Weiterbauen: Strategien für den Bestand» statt.
Alle ausgezeichnete Bauten
Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse
Bauherrschaft: Swiss Life Asset Management AG
Architektur: EM2N Architekten AG
Landschaftsarchitektur: Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG
Gesamtinstandsetzung Wohnsiedlung «Im Birkenhof»
Bauherrschaft: Stadt Zürich
Architektur: Romero Schaefle Partner Architekten AG
Landschaftsarchitektur: Westpol Landschaftsarchitektur GmbH
Gesamtsanierung Hauptbahnhof Zürich Südtrakt
Bauherrschaft: SBB AG, Immobilien Development
Architektur: Aebi & Vincent Architekten SIA AG
Gesamtsanierung Gebäude Q, Werkstadt Areal
Bauherrschaft: SBB Immoblien AG
Architektur: baubüro in situ ag
Nutzungstransformation: denkstatt sàrl
Haus im Garten
Bauherrschaft: Irma Peter
Architektur: Loeliger Strub Architektur
Landschaftsarchitektur: Permatur
Hochhausensemble WolkenWerk und Messeturm, Weiterführung Innerer Garten
Bauherrschaft: Leutschenbach AG, Nyffenegger Immobilien AG
Architektur: Staufer & Hasler Architekten AG, von Ballmoos Partner Architekten AG
Landschaftsarchitektur: Mavo GmbH
Kongresshaus und Tonhalle Zürich - Instandsetzung, Umbau und Erweiterung
Bauherrschaft: Kongresshaus-Stiftung Zürich
Architektur: ARGE Boesch Diener (Elisabeth & Martin Boesch Architekten / Diener & Diener Architekten)
Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten AG
Neubau Universitäts-Kinderspital Zürich
Bauherrschaft: Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung
Architektur: Herzog & de Meuron
Landschaftsarchitektur: August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten AG
Provisorische Sportbauten
Bauherrschaft: Kanton Zürich, Baudirektion Hochbauamt
Architektur: pool Architekten
Landschaftsarchitektur: Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG
Schulanlage Allmend
Bauherrschaft: Stadt Zürich
Architektur: Studio Burkhardt – Studio für Architektur ETH SIA
Landschaftsarchitektur: Ganz Landschaftsarchitekten
Die Jury
Marianne Baumgartner, Dipl. Arch. ETH SIA BSA
Philip Blum, lic. phil. UZH, MAS Real Estate Management HWZ, eidg. dipl. Immobilientreuhänder
Thomas Kissling, Architekt, MSc ETH Arch / SIA
Ascan Mergenthaler, Dipl. Ing. Universität Stuttgart SIA BSA ARB
Christian Schneider, Dipl. Natw. ETH / Energie-Ing. NDS / SIA
Christina Schumacher, lic. phil. Soziologin, DAS Raumplanung ETHZ
Volker Staab, Prof. Dipl. Arch. ETH
André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement (Vorsitz)
Corine Mauch, Stadtpräsidentin
Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Katrin Gügler, Direktorin Amt für Städtebau
Christine Bräm, Direktorin Grün Stadt Zürich
Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich
Ausstellung und Podium
Vom 3. Oktober bis 9. November 2025 sind die ausgezeichneten Objekte im ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich ausgestellt. In diesem Rahmen findet am Mittwoch, 5. November 2025, um 18 Uhr, ein Podium zum Thema «Weiterbauen: Strategien für den Bestand» statt. Es diskutieren Marianne Baumgartner, Camponovo Baumgartner, Katrin Gügler, Direktorin Amt für Städtebau, David Leuthold, pool Architekten, und Markus Siemienik, Leiter Anlageobjekte Ost, SBB Immobilien Development. Es moderiert Roland Züger, Chefredaktor werk, bauen + wohnen.