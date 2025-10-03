Eines der zehn ausgezeichneten Projekte: Instandsetzung, Umbau und Erweiterung von Kongresshaus und Tonhalle. Fotos: Georg Aerni

Die Stadt Zürich hat zehn Auszeichnungen, sechs Anerkennungen und den Publikumspreis vergeben. Zur Wahl standen Projekte, die zwischen 2021 und 2024 auf Stadtgebiet erstellt wurden.

Gestern Abend zeichneten die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie Stadtrat André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement, und Stadträtin Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, die zehn besten Hochbau- und Freiraumprojekte aus, die von 2021 bis 2024 auf Stadtgebiet erstellt wurden. Eine interdisziplinäre Fachjury hat unter dem Vorsitz von Stadtrat André Odermatt die ausgezeichneten Bauten aus rund 100 eingereichten Projekten ausgewählt. Beurteilt wurden neben architektonische Aspekten oder der Einordnung des Objekts in den städtebaulichen Kontext auch die Förderung von Aufenthaltsqualität und Grünflächen oder die Schaffung von wirtschaftlichem Mehrwert, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt Zürich. Dieses Jahr habe die Jury auch auf sozialräumlichen Aspekte und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen geachtet.



Mit der Preisvergabe will die Stadt Architektur und Freiraumgestaltung stärken, die zu einer lebenswerten und vielfältigen Stadt beitragen, und die öffentliche Diskussion über Baukultur fördern. «All diese Projekte verbindet, dass sie Verantwortung übernehmen – für Menschen, für Natur, für die Identität der Quartiere. Sie prägen, wie wir Zürich erleben und schaffen Erinnerungen», wird André Odermatt, Vorsteher des Hochbaudepartement, zitiert. Den Publikumspreis gewann der Neubau des Universitäts-Kinderspital Zürich mit knapp 300 Stimmen im Online-Voting. Vom 3. Oktober bis 9. November 2025 sind die ausgezeichneten Objekte im ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich ausgestellt. In diesem Rahmen findet am Mittwoch, 5. November 2025, um 18 Uhr, ein Podium zum Thema «Weiterbauen: Strategien für den Bestand» statt.





Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse

Bauherrschaft: Swiss Life Asset Management AG

Architektur: EM2N Architekten AG

Landschaftsarchitektur: Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG

Gesamtinstandsetzung Wohnsiedlung «Im Birkenhof»

Bauherrschaft: Stadt Zürich

Architektur: Romero Schaefle Partner Architekten AG

Landschaftsarchitektur: Westpol Landschaftsarchitektur GmbH

Gesamtsanierung Hauptbahnhof Zürich Südtrakt

Bauherrschaft: SBB AG, Immobilien Development

Architektur: Aebi & Vincent Architekten SIA AG

Gesamtsanierung Gebäude Q, Werkstadt Areal

Bauherrschaft: SBB Immoblien AG

Architektur: baubüro in situ ag

Nutzungstransformation: denkstatt sàrl

Haus im Garten

Bauherrschaft: Irma Peter

Architektur: Loeliger Strub Architektur

Landschaftsarchitektur: Permatur

Hochhausensemble WolkenWerk und Messeturm, Weiterführung Innerer Garten

Bauherrschaft: Leutschenbach AG, Nyffenegger Immobilien AG

Architektur: Staufer & Hasler Architekten AG, von Ballmoos Partner Architekten AG

Landschaftsarchitektur: Mavo GmbH

Kongresshaus und Tonhalle Zürich - Instandsetzung, Umbau und Erweiterung

Bauherrschaft: Kongresshaus-Stiftung Zürich

Architektur: ARGE Boesch Diener (Elisabeth & Martin Boesch Architekten / Diener & Diener Architekten)

Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten AG

Neubau Universitäts-Kinderspital Zürich

Bauherrschaft: Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung

Architektur: Herzog & de Meuron

Landschaftsarchitektur: August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten AG

Provisorische Sportbauten

Bauherrschaft: Kanton Zürich, Baudirektion Hochbauamt

Architektur: pool Architekten

Landschaftsarchitektur: Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG

Schulanlage Allmend

Bauherrschaft: Stadt Zürich

Architektur: Studio Burkhardt – Studio für Architektur ETH SIA

Landschaftsarchitektur: Ganz Landschaftsarchitekten