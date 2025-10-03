Lesen mit tiun
Abo
Shop
Eines der zehn ausgezeichneten Projekte: Instandsetzung, Umbau und Erweiterung von Kongresshaus und Tonhalle. Fotos: Georg Aerni

Gute Bauten der Stadt Zürich

Die Stadt Zürich hat zehn Auszeichnungen, sechs Anerkennungen und den Publikumspreis vergeben. Zur Wahl standen Projekte, die zwischen 2021 und 2024 auf Stadtgebiet erstellt wurden.

Urs Honegger   03.10.2025 10:41

Gestern Abend zeichneten die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch sowie Stadtrat André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement, und Stadträtin Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, die zehn besten Hochbau- und Freiraumprojekte aus, die von 2021 bis 2024 auf Stadtgebiet erstellt wurden. Eine interdisziplinäre Fachjury hat unter dem Vorsitz von Stadtrat André Odermatt die ausgezeichneten Bauten aus rund 100 eingereichten Projekten ausgewählt. Beurteilt wurden neben architektonische Aspekten oder der Einordnung des Objekts in den städtebaulichen Kontext auch die Förderung von Aufenthaltsqualität und Grünflächen oder die Schaffung von wirtschaftlichem Mehrwert, heisst es in der Medienmitteilung der Stadt Zürich. Dieses Jahr habe die Jury auch auf sozialräumlichen Aspekte und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen geachtet. 

Mit der Preisvergabe will die Stadt Architektur und Freiraumgestaltung stärken, die zu einer lebenswerten und vielfältigen Stadt beitragen, und die öffentliche Diskussion über Baukultur fördern. «All diese Projekte verbindet, dass sie Verantwortung übernehmen – für Menschen, für Natur, für die Identität der Quartiere. Sie prägen, wie wir Zürich erleben und schaffen Erinnerungen», wird André Odermatt, Vorsteher des Hochbaudepartement, zitiert. Den Publikumspreis gewann der Neubau des Universitäts-Kinderspital Zürich mit knapp 300 Stimmen im Online-Voting. Vom 3. Oktober bis 9. November 2025 sind die ausgezeichneten Objekte im ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich ausgestellt. In diesem Rahmen findet am Mittwoch, 5. November 2025, um 18 Uhr, ein Podium zum Thema «Weiterbauen: Strategien für den Bestand» statt.


Alle ausgezeichnete Bauten 

Büro- und Gewerbehaus Binzstrasse
Bauherrschaft: Swiss Life Asset Management AG
Architektur: EM2N Architekten AG
Landschaftsarchitektur: Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG

Gesamtinstandsetzung Wohnsiedlung «Im Birkenhof»
Bauherrschaft: Stadt Zürich
Architektur: Romero Schaefle Partner Architekten AG
Landschaftsarchitektur: Westpol Landschaftsarchitektur GmbH

Gesamtsanierung Hauptbahnhof Zürich Südtrakt
Bauherrschaft: SBB AG, Immobilien Development
Architektur: Aebi & Vincent Architekten SIA AG

Gesamtsanierung Gebäude Q, Werkstadt Areal
Bauherrschaft: SBB Immoblien AG
Architektur: baubüro in situ ag
Nutzungstransformation: denkstatt sàrl

Haus im Garten
Bauherrschaft: Irma Peter
Architektur: Loeliger Strub Architektur
Landschaftsarchitektur: Permatur

Hochhausensemble WolkenWerk und Messeturm, Weiterführung Innerer Garten
Bauherrschaft: Leutschenbach AG, Nyffenegger Immobilien AG
Architektur: Staufer & Hasler Architekten AG, von Ballmoos Partner Architekten AG
Landschaftsarchitektur: Mavo GmbH

Kongresshaus und Tonhalle Zürich - Instandsetzung, Umbau und Erweiterung
Bauherrschaft: Kongresshaus-Stiftung Zürich
Architektur: ARGE Boesch Diener (Elisabeth & Martin Boesch Architekten / Diener & Diener Architekten)
Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten AG

Neubau Universitäts-Kinderspital Zürich
Bauherrschaft: Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung
Architektur: Herzog & de Meuron
Landschaftsarchitektur: August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten AG

Provisorische Sportbauten
Bauherrschaft: Kanton Zürich, Baudirektion Hochbauamt
Architektur: pool Architekten
Landschaftsarchitektur: Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG

Schulanlage Allmend
Bauherrschaft: Stadt Zürich
Architektur: Studio Burkhardt – Studio für Architektur ETH SIA
Landschaftsarchitektur: Ganz Landschaftsarchitekten

 

 

Die Jury
Marianne Baumgartner, Dipl. Arch. ETH SIA BSA
Philip Blum, lic. phil. UZH, MAS Real Estate Management HWZ, eidg. dipl. Immobilientreuhänder
Thomas Kissling, Architekt, MSc ETH Arch / SIA
Ascan Mergenthaler, Dipl. Ing. Universität Stuttgart SIA BSA ARB
Christian Schneider, Dipl. Natw. ETH / Energie-Ing. NDS / SIA
Christina Schumacher, lic. phil. Soziologin, DAS Raumplanung ETHZ
Volker Staab, Prof. Dipl. Arch. ETH
André Odermatt, Vorsteher Hochbaudepartement (Vorsitz)
Corine Mauch, Stadtpräsidentin 
Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement 
Katrin Gügler, Direktorin Amt für Städtebau 
Christine Bräm, Direktorin Grün Stadt Zürich
Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich

Ausstellung und Podium
Vom 3. Oktober bis 9. November 2025 sind die ausgezeichneten Objekte im ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich ausgestellt. In diesem Rahmen findet am Mittwoch, 5. November 2025, um 18 Uhr, ein Podium zum Thema «Weiterbauen: Strategien für den Bestand» statt. Es diskutieren Marianne Baumgartner, Camponovo Baumgartner, Katrin Gügler, Direktorin Amt für Städtebau, David Leuthold, pool Architekten, und Markus Siemienik, Leiter Anlageobjekte Ost, SBB Immobilien Development. Es moderiert Roland Züger, Chefredaktor werk, bauen + wohnen. 

Urs Honegger
Urs Honeggerhonegger@hochparterre.ch
Werkplatz
Eiche in Sandstein
Planung & Städtebau
Transformation und Lernprozess
Die Besten
Öffentlicher Privatraum
Architektur
Das grosse Happy End
Architektur
Kispi (1/7): Die Ich-mach-dich-gesund-Stadt
Architektur
Quartiertreffpunkt in luftiger Höhe
Mehr zum Thema
Werkplatz Eiche in Sandstein
Planung & Städtebau Transformation und Lernprozess
Die Besten Öffentlicher Privatraum
Architektur Das grosse Happy End
Architektur Kispi (1/7): Die Ich-mach-dich-gesund-Stadt
Architektur Quartiertreffpunkt in luftiger Höhe
Weitere Nachrichten
Die Treppe als soziale Landschaft
Symposium RAUMkultur: 19./20. November
Guy Meldem: «Die Einschränkung ist auf eine Art mein Manifest»
 
close

Kommentare

Kommentar schreiben