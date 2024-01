Die Erne Gruppe startet mit dem neuen CEO an der Spitze ins Jahr: Giuseppe Santagada hat seine Tätigkeit als Gruppen-CEO per 1. Januar 2024 offiziell aufgenommen.

Redaktion Hochparterre 11.01.2024 16:59

Als CEO der Erne Gruppe wird Giuseppe Santagada gemeinsam mit der 4. Generation der Familie, dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung das Unternehmen «stärker entlang der Wertschöpfungskette auf die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden ausrichten», schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem breiten nationalen Netzwerk bringe Santagada die idealen Voraussetzungen mit, um die strategische Weiterentwicklung der Gruppe voranzutreiben und die Organisation im Sinne der Eigentümer und in Übereinstimmung mit den Werten des Familienunternehmens weiterzuentwickeln. Giuseppe Santagada, Wirtschaftsingenieur und Absolvent MBA HSG, promovierte im Bereich Management und Ökonomie und bildete sich an der Harvard Business School weiter. Zuletzt verantwortete er als Group COO und Delegierter des Verwaltungsrates die Vebego Aktivitäten in der Schweiz, Deutschland und in Österreich.