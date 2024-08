Das Kirchner Museum in einer Fotografie von Pati Grabowicz

Gigon Guyer sollen das Kirchner Museum Davos erweitern Das Kirchner Museum Davos ist das Erstlingswerk von Annette Gigon und Mike Guyer – und eine Ikone der Schweizer Architektur. Nun soll der 1992 eröffnete Museumsbau erweitert werden. 26.08.2024 16:37

Das Kirchner Museum Davos gehört zu den stilbildenden Bauwerken der Deutschschweizer Architektur der 1980er und 1990er Jahre. Ebenso schlicht wie anspielungs- und beziehungsreich, gleichermassen auf die Kunst konzentriert und selbstbewusst architektonisch, fand der 1992 eröffnete Museumsbau weltweit Beachtung. Für Annette Gigon und Mike Guyer, die als junges Büro zum Wettbewerb geladen waren und diesen prompt gewinnen konnten, markierte das Kirchner Museum den Beginn einer langen internationalen Karriere. ###Media_1### ###Media_2### Über drei Jahrzehnte später ist eine Erweiterung des ikonischen Baus geplant. Wie das Kirchner Museum in einer Medienmitteilung schreibt, bietet sich ihm «die einzigartige Gelegenheit, eine aussergewöhnliche Kunstsammlung von internationaler Strahlkraft nach Davos zu bringen.» Dabei handelt es sich um die Sammlung Ulmberg, die der Unternehmer Uwe Holy hat über viele Jahre aufgebaut hat und dem Museum als Dauerleihgabe übergeben würde. Die Sammlung umfasst über 100 Werke, hauptsächlich grossformatige Gemälde und Skulpturen. Darunter befinden sich neun Schlüsselwerke von Ernst Ludwig Kirchner, ausserdem Werke von Francis Bacon, Max Bill, Louise Bourgeois, Pierre Soulages oder Verena Loewensberg. Um die hochkarätige Sammlung präsentieren zu können, schreibt das Museum, sei eine Erweiterung des bestehenden Baus unumgänglich. ###Media_3### Das Architekturbüro von Annette Gigon und Mike Guyer wurde in der Folge mit der Erstellung einer detaillierten Machbarkeitsstudie beauftragt. «Diese Machbarkeitsstudie enthält erste Lösungsansätze, die sich nahtlos und harmonisch an das bestehende Gebäude anschliessen», heisst es in der Medienmitteilung. Wie aus den Plänen ersichtlich wird, ist eine Erweiterung an der westlichen Stirnseite geplant. Vorgesehen sind ein zusätzlicher Ausstellungsr...