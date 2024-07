Die typengleichen Wohnungen werden nach oben kleiner. Fotos: Philip Heckhausen

Andres Herzog 10.07.2024 14:00

Gestapelte Lofts Lütjens Padmanabhan Architekten haben auf dem Zwhatt-Areal in Regensdorf Kleinwohnungen zu einem Terrassenhaus gestapelt. Die einfache Konstruktion spart Kosten und schafft Raum. 10.07.2024 14:00

Auf dem Zwhatt-Areal in Regensdorf entsteht ein neues Quartier. Beim ersten fertiggestellten Gebäude hat die Anlagestiftung Adimora die Grenzen der Suffizienz ausgelotet. Der Wettbewerb fragte: Was kann man weglassen? Wie lässt es sich einfacher, günstiger bauen? Was ist nötig? Lütjens Padmanabhan Architekten antworteten mit einem räumlichen Kniff und stapelten die geforderten Kleinwohnungen als Maisonette-Lofts übereinander zu einem Terrassenhaus. Die Idee vereint mehrere Vorteile: Das schmale Haus wird zum Lärmriegel, der das Hochhaus dahinter von der Strasse und der Bahn abschirmt. Da zwei Geschosse optisch jeweils zu einem zusammengefasst sind, verändert das Haus seinen Massstab. Die breiten Terrassen erschliessen die Wohnungen effizient, lassen aber mehr Raum und Luft für die Gemeinschaft zu als Laubengänge. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Eine kostengünstige Bauweise bedeutet oft Standard-Produkte und -Bauverfahren, wo der Markt am besten spielt: Massivbau, Kunststofffenster, Welleternit. Die Architekten gewinnen der Einfachheit allerdings viel ab. Schräg gestellte Eternitplatten markieren die Eingänge, ein mintgrüner Anstrich zeichnet die Terrassenfassade aus. Die Geländer sind aus einem handelsüblichen Gitterrost konstruiert, der direkt und fein zugleich wirkt. Der eigentliche Clou des Hauses funktioniert räumlich. Die zwei Geschosse der Wohnungen sind über einen Luftraum miteinander verbunden. Die Wendeltreppe aus Stahl zoniert den Grundriss und prägt die Atmosphäre. Die Wohnungen werden gegen oben kleiner: Im Erdgeschoss messen sie rund 90 Quadratmeter, im Dachgeschoss nur noch 40. Dank der räumlichen Weite wirken selbst die kleinsten der Maisonette-Lofts grosszügig. ###Media_5### ###Media_6### ###Media_1### Die Architektinnen haben vieles minimiert. Bis auf die Schotten zwischen den Wohnungen hat das Haus keine Innenwände – ein paar W...