Eine Metallkonstruktion sitzt auf dem bestehenden eingeschossigen Haus in Ascona. Fotos: Simone Bossi

Marion Elmer 21.05.2025 14:00

Generationen stapeln Um näher bei der Schwiegermutter zu sein, liessen Nicholas Andina und seine Frau eine Metallkonstruktion auf das Erdgeschoss von deren Haus setzen. Die Aufstockung fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. 21.05.2025 14:00

Wenn Nicholas Andina am Computer ein neues Stahlmöbel entwirft, sitzt er im Garten seiner Schwiegermutter. Das Zimmer, in dem sich sein Arbeitstisch befindet, scheint auf Höhe der umliegenden Palmkronen zu schweben. Dank der gläsernen Schiebetüren, die sich rundum öffnen lassen, wird der Innen- fast zum Aussenraum. ###Media_2### ###Media_3### Um näher bei der Schwiegermutter zu sein, liessen Nicholas Andina und seine Frau eine Metallkonstruktion auf das Erdgeschoss von deren Haus setzen. Der Metallbauer und Möbeldesigner Andina hat das neue Obergeschoss selbst gezeichnet und mit einem Flachdach versehen. Weiss lackierte Stützen an der Aussenfassade und Stahlträger an der Decke fassen einen grossen, offenen Raum, den Serviceblöcke modulieren. Durch die monochrome Farbgebung – Zementboden, hellgrau gestrichene Durchgänge, Möbel und Türen – und ein rundes Oblicht wirkt das Entree freundlich und hell. Gleichzeitig erinnert es an ein Spiegellabyrinth: Welche Tür führt in den nächsten Raum? Welche ins Bad und welche in ein Reduit? Umso grösser ist der Überraschungseffekt im folgenden Zimmer, das sich grosszügig nach Süden und zum Garten öffnet. Hier befinden sich der besagte Arbeitsplatz und der Wohn-Essbereich, lediglich durch ein filigranes Stahlgestell getrennt. Das Schlafzimmer und die Loggia, die zugleich das Obergeschoss erschliesst, sind nach Norden ausgerichtet. Im Sommer bleibt es hier angenehm kühl, helle Jalousien vor allen Fenstern bieten Sonnenschutz. An sehr heissen Tagen hilft zusätzlich eine Klimaanlage, das Wohngeschoss zu kühlen. Die Loggia bildet einen Gegenpol zum Garten. So haben beide Haushalte des Zweigenerationenhauses ihre individuellen Aussenräume. ###Media_4### ###Media_5### ###Media_6### Die Nachverdichtung ist gelungen, die Aufstockung fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Schade nur, dass aus Kostengründen auf ein nachhalti...