Die Architektin und Architekturkritikerin Paulina Minet organisiert am 29.4. einen Architektur-Lesezirkel. Als erstes Buch für die gemeinsam Lektüre schlägt sie Stefan Kuraths «Baukultur mit Bestand» vor.

Die junge Architektin und Architekturkritikerin Paulina Minet organisiert einen Architektur-Lesezirkel. Sie versteht ihn als entschleunigtes Format zwischen Praxis, Theorie und Öffentlichkeit. Als erste gemeinsame Lektüre schlägt Minet «Baukultur mit Bestand» vor. Über Stefan Kuraths Streitschrift möchte sie mit Student*innen, praktizierenden Architekt*innen, Forschenden oder Kulturinteressierten diskutieren und so einen Raum schaffen «für alle, die jenseits des Projektalltags Raum für Reflexionen suchen, ebenso wie Theoretiker*innen und kulturinteressierte Leser*innen, die den architektonischen Diskurs mitdenken möchten.»

Das erste Treffen findet am Mittwoch, 29. April, um 19 Uhr in Hochparterre Bücher statt.