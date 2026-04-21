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Gemeinsam Kurath lesen

Die Architektin und Architekturkritikerin Paulina Minet organisiert am 29.4. einen Architektur-Lesezirkel. Als erstes Buch für die gemeinsam Lektüre schlägt sie Stefan Kuraths «Baukultur mit Bestand» vor.

Roderick Hönig   21.04.2026 10:23

Die junge Architektin und Architekturkritikerin Paulina Minet organisiert einen Architektur-Lesezirkel. Sie versteht ihn als entschleunigtes Format zwischen Praxis, Theorie und Öffentlichkeit. Als erste gemeinsame Lektüre schlägt Minet «Baukultur mit Bestand» vor. Über Stefan Kuraths Streitschrift möchte sie mit Student*innen, praktizierenden Architekt*innen, Forschenden oder Kulturinteressierten diskutieren und so einen Raum schaffen «für alle, die jenseits des Projektalltags Raum für Reflexionen suchen, ebenso wie Theoretiker*innen und kulturinteressierte Leser*innen, die den architektonischen Diskurs mitdenken möchten.»

Das erste Treffen findet am Mittwoch, 29. April, um 19 Uhr in Hochparterre Bücher statt.

Eine Voranmeldung per E-Mail ist erforderlich: paulina.minet@gmail.com

Roderick Hönig
Roderick Hönighoenig@hochparterre.ch
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