Der Industriebau vom Architekten Ernst Jung auf dem Sulzerareal Stadtmitte in Winterthur soll saniert und zu einem Baukulturhaus umgebaut werden.

Bis am 3. Oktober sammelt eine Handvoll Winterthurer Institutionen rund um das Thema Baukultur 600’000 Franken. Damit wollen sie das Veranstaltungslokal des Forum Architektur Winterthur kaufen.

Sechs Institutionen rund ums Thema Baukultur haben sich zusammengetan und wollen das Veranstaltungslokal des Forum Architektur Winterthur auf dem Sulzer Areal der Implenia abkaufen und zu einer Plattform für Stadtgestaltung machen. Dafür hat die Gruppe unter baukulturhaus.ch eine Finanzierungskampagne lanciert: Gesucht sind in einer ersten Phase 600 000 Franken für den Kauf und dann 1.6 Mio. Franken für die Sanierung des 150-jährigen Industriebau vom Architekten Ernst Jung.

Finanziert werden soll das Projekt durch Einzelspenden, Crowdfunding, Beiträge von Stiftungen sowie durch die Unterstützung der Stadt Winterthur und des Kantons Zürich. Ab 5000 Franken kann man Aktionär der Immobilen AG werden, kleinere Einzelspenden an den Verein helfen natürlich auch.

Die Betriebs-Trägerschaft besteht aus dem Forum Architektur, der SIA Sektion Winterthur, der Sektion ZAGG des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA), dem Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA), der ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen und der Stadt Winterthur.