Ein grosses Scheunentor gibt den Blick frei auf die Berge und den Silsersee. Fotos: Paola Caputo

Susanna Koeberle 13.05.2026 14:00

Gegenwelt Kueng Caputo haben im Bündner Dorf Maloja einen Stall umgebaut. Das Projekt bricht mit Konventionen – nicht nur wegen seiner überraschenden Farbwelt. 13.05.2026 14:00

Das Rosa im Innenraum hüllt ein wie eine zweite Haut. Zugleich schafft es eine fast surreale Atmosphäre, eine Art Gegenentwurf. Schweift der Blick von innen nach aussen, tut sich das Panorama der Bergwelt auf. Auch dieses wirkt in seiner wuchtigen Schönheit wie eine Fiktion. Das Stall-Umbauprojekt des Zürcher Duos Kueng Caputo im Bündner Dorf Maloja erstaunt. Es bricht mit Konventionen – nicht nur wegen seiner überraschenden Farbwelt. ###Media_2### Sarah Kueng und Lovis Caputo gestalten seit einigen Jahren vermehrt ganze Innenräume. Dabei beweisen sie grosses Gespür für Raumpsychologie: Wie fühlen sich Menschen, die in Räumen arbeiten, lernen, leben? Im Fall des Umbaus in Maloja galt es, weitere Fragen zu berücksichtigen, schliesslich ist das Dorf im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) aufgeführt. So ist in Zusammenarbeit der beiden Gestalterinnen mit dem Bergeller Architekturbüro Alder Clavuot Nunzi ein Konzept für eine nachhaltige architektonische Umsetzung der Idee entstanden. ###Media_3### ###Media_4### Schon bei der ersten Begehung des Stalls stand fest, dass der Raum offen bleiben sollte und Funktionsräume wie Küche, Dusche und WC am Rand der gebogenen Wände oder dahinter Platz finden sollen. Der Grundgedanke des Entwurfs bestand darin, «die Ruhe und den Fokus, die der Stall durch seine Öffnung Richtung See hat, zu unterstreichen», so die Designerinnen. Sie liessen die innere Hülle mit vorgefertigten Hanfsteinen aufmauern, inwendig mit Kalkputz beschichten und mit Marmorkalkspachtel verputzen. Zuletzt wurden die Oberflächen mit Wachs oder einer Mischung aus Kernseife und Eiweiss behandelt. Dass die Ausführung dieser Techniken von Hand geschah, ist deutlich zu erkennen. Solche Elemente widerspiegeln den Respekt des Duos vor handwerklichem Können. Während die geschlossenen Flächen an den Wänden, an der Decke ...