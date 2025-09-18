Lesen mit tiun
Fundraising Baukulturhaus gut gestartet

Die IG Baukulturhaus hat bereits zwei Drittel des für den 3. Oktober gesetzten Ziels von 600’000 Franken erreicht. Die Gruppe will damit eine Winterthurer Plattform für Stadtgestaltung gründen.

Roderick Hönig   18.09.2025 09:30

Bis am 11. September waren knapp 300'000 Franken zusammengekommen. Nun schreibt die IG Baukulturhaus dass bereits zwei Drittel des für den 3. Oktober gesetzten Ziels von 600’000 Franken erreicht: über 400'000 Franken wurden bis 18. September einbezahlt oder verbindlich zugesagt, freut sich die IG in einer Medienmitteilung. Damit will die Gruppe eine Winterthurer Plattform für Stadtgestaltung gründen.

Dafür hat die IG unter baukulturhaus.ch eine Finanzierungskampagne lanciert: Gesucht sind in einer ersten Phase 600 000 Franken für den Kauf und dann 1.6 Mio. Franken für die Sanierung des 150-jährigen Industriebau vom Architekten Ernst Jung.

Die Betriebs-Trägerschaft besteht aus dem Forum Architektur, der SIA Sektion Winterthur, der Sektion ZAGG des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA), dem Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA), der ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen und der Stadt Winterthur.

Hier geht es zur Finanzierungskampagne des Baukulturhaus.

Roderick Hönig
