Der Bau begleitet die Bahntrasse kurz vor dem Berliner Hauptbahnhof. Fotos: Andrew Alberts

Fünfhundertzehn Meter EM2N haben im neuen Quartier Europacity nördlich des Berliner Hauptbahnhofs ein über 500 Meter langes Bürogebäude entworfen. Eine flexible und robuste Struktur, die vieles kann. 15.04.2026 14:00

Es ist der längste Riegel im neuen Quartier Europacity nördlich des Berliner Hauptbahnhofs. Entlang der Bahntrasse dient das Gebäude namens ‹QH Track› als Lärmschutzwand. Auf der ehemaligen Bahnfläche entstehen hier 3000 Wohnungen und Büros mit 9000 Arbeitsplätzen. Der Masterplan von KCAP, ASTOC und Urban Catalyst stammt aus dem Jahr 2008. Den über 500 Meter langen Riegel hat das Zürcher Büro EM2N in einem Wettbewerb entworfen, neun Jahre ist das her. Er dient lediglich gewerblicher Nutzung; nur auf der anderen Strassenseite wird gewohnt. ###Media_2### Der Reiz einer solchen Länge führte nicht dazu, dass die Architekt*innen die Nachbarschaft aus den Augen verloren. Auch wenn der Bau eine klare Einheit bildet, so ist er stark gegliedert. Der Projekttext schildert «ein kultiviertes Miteinander verschiedener Häuser und Architekturen», das sich auf die Typologie der Berliner Gewerbehöfe beziehe. Die Häuser variieren in Höhe und Tiefe und reagieren so auf ihre jeweilige städtebauliche Lage. Fünf Hochhäuser mit 11 bis 14 Geschossen bilden die Köpfe des Riegels oder das Ende von Stichstrassen. Sie wechseln sich mit vier sechsgeschossigen Zwischenbauten ab. Jedes Haus hat seinen eigenen Eingang; bei den Hochhäusern liegt dieser in einer Kolonnade. Von der Erschliessungsstrasse aus betrachtet, den Riegel entlang, staffeln sich die ähnlichen, aber nicht gleichen Gebäude hintereinander. ###Media_3### ###Media_4### Ein Betonraster prägt alle Fassaden. Die horizontalen Balken sind glatt, die vertikalen sandgestrahlt. In diesem Raster sind die Bandfenster mal höher, mal weniger hoch. Blickt man genauer, fällt auf, dass auch nicht alle Geschosse gleich hoch sind. Die Brüstungen der Zwischenbauten sind aus grauem Profilblech, die der Hochhäuser aus Keramik in verschiedenen Grüntönen. Businessarchitektur – seriös, aber kraftvoll. Der stadtzugewandte Kopf lehnt s...