Der Schuh ahmt in Form- und Farbgestaltung den Stadtutopie-Entwurf «Broadacre City» von Wright nach. Fotos: zvg

Frank-Lloyd-Wright-Sneaker Die Neuauflage des «998»-Sneakers feiert die Stadtutopie «Broadacre City» von Frank Lloyd Wright. 19.04.2023 15:58

Die Neuauflage des «998»-Sneakers vereint Frank Lloyd Wright: New Balance feiert den amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright mit einem besonderen Sneaker. Der Entwurf stammt von Ronnie Fieg, Designer und Gründer der Streetwear-Brand Kith. Fieg ahmt in Form- und Farbgestaltung dem Stadtutopie-Entwurf von Wright namens «Broadacre City» einerseits und die seit den Achtzigerjahren zur Legende (unter Sneakerfreunden) gewordene Silhouette des 998-Modells andererseits nach. Schon deshalb und weil es als Hommage an das Designer-Paar Eames schon die «Vitra»-Sneaker von Reebok gibt, ist es eine gute Idee, Wright mit Turnschuhen zu ehren, schreibt Gerhard Matzig im Tages-Anzeiger....