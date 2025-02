Lang, schmal und hoch behauptet sich das Servicegebäude im Reisegewirr. Fotos: Jürgen Beck

Niklas Nalbach 05.02.2025 14:00

Fernweh am Sihlquai Der neue Zürcher Busbahnhof von Holzhausen Zweifel ist ein demontierbares Provisorium mit simplen Materialien und räumlicher Grosszügigkeit. So einfach geht angemessene Architektur. 05.02.2025 14:00

Gelassen überblickt der hohe Baukörper den Reiserummel. Von frühmorgens bis spätnachts steigen hier Tausende Menschen ein und aus. Seit der Neugestaltung der Busstation durch das Zürcher Büro Holzhausen Zweifel tun sie das an den 28 effizient angeordneten und rollstuhlgerechten Perrons. Im neuen Servicegebäude zur Sihl hin kaufen sie Karten, benutzen sie die Toilette oder sitzen sie in der Wartehalle. An regnerischen Tagen dient ihnen das dünne, diagonal gespannte Vordach als Unterstand. ###Media_2### Der Holzbau darunter ist eine klassische Ständerkonstruktion. Sichtbare Schraubverbindungen halten die dunkelgrünen Fassadenpaneele, das verzinkte Vordach und die Kassentheke über neongelben Stahlkonsolen. Hier zeigt sich ein Grundprinzip des auf 15 Jahre angelegten Provisoriums: Die Bauweise ist direkt und einfach. Sämtliche Bauteile lassen sich leicht lösen und sortenrein für eine Wiederverwendung trennen. Das ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll. ###Media_3### ###Media_4### Obwohl das Gebäude keine Vorder- oder Rückseite hat, ist die innere Dreiteilung durch präzise gesetzte Fenster ablesbar: Rechts unten liegt eine schmale, über Eck gezogene Öffnung für den Kartenverkauf. Links oben belichten hohe Fenster die Toilettenräume. Die Wartehalle dazwischen ist abgerückt und beidseitig raumhoch verglast. Alle Räume sind fünf Meter hoch, selbst in den Toiletten, und so einfach und direkt ausgeführt wie das Fassadenkleid. Auf Putz verlegte Leitungen und rohe OSB-Platten, im unteren Bereich mit einem fliederfarbenen Anstrich veredelt, prägen die Atmosphäre. Die erneuerte Zürcher Busbahnhof ist ein heiteres Gebäude mit guten Proportionen, simplen Materialien, einer demontierbaren Konstruktion und mit räumlicher Grosszügigkeit. So einfach geht angemessene Architektur....